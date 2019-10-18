دوليه

يلتقي أتلتيكو مدريد الثالث مع ضيفه فالنسيا الثامن غدا السبت في قمة المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا التي تشهد رحلتين محفوفتين بالمخاطر لكل من ريال مدريد المتصدر وبرشلونة مطارده المباشر.

وتكتسي القمة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين كونها تسبق مشوارهما في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق العاصمة باير ليفركوزن الثلاثاء المقبل فيما يحل فالنسيا ضيفا على ليل الفرنسي الأربعاء. ويسعى أتلتيكو مدريد الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف جاره ريال مدريد المتصدر، إلى وقف نزيف النقاط الذي عانى منه في المراحل الخمس الأخيرة حيث حقق فوزا واحدا مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، وبالتالي فإن الفوز وحده سيعيد الثقة إلى لاعبيه ويبقيهم في دائرة المنافسة.لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فالنسيا الذي عاد بقوة في المرحلتين الأخيرتين بفوزين متتاليين أبعداه عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، كما أنه يدرك أن النقاط الثلاث ستقربه من المراكز الأربعة الأولى.

وتنتظر ريال مدريد رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مايوركا لمواجهة فريقها العائد حديثا إلى دوري الأضواء والذي انتزع الصدارة في المرحلة الماضية بفوزه على غرناطة، مفاجأة بداية الموسم، بنتيجة 4-2. ويخوض ريال مدريد، الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة حتى الآن في الليغا، مباراة الغد وعينه على قمتين مرتقبتين الأسبوع المقبل، الأولى الثلاثاء ضد مضيفه غلطة سراي التركي في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة والتي يعاني فيها الأمرين هذا الموسم (خسارة مذلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3 وتعادل مخيب أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-2)، والثانية السبت المقبل أمام غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

ولن تكون مهمة النادي الكاتالوني سهلة أيضا لانه سيواجه مضيفه إيبار الرابع عشر وصاحب سبع نقاط من أصل تسع في المباريات الثلاث الأخيرة.وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء غرناطة الرابع مع أوساسونا الحادي عشر، حيث يسعى المضيف إلى استعادة التوازن بعد خسارته أمام ريال مدريد والانقضاض على المركز الثاني ولو مؤقتا.

