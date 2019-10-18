دوليه

أكد نادي إنتر الإيطالي أن مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز خضع لعملية جراحية في برشلونة أول من امس، لمعالجة إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها في مباراة مع منتخب بلاده.وتعرض سانشيز لالتواء حاد في الكاحل في الدقيقة 88 خلال المباراة الودية ضد كولومبيا التي انتهت بالتعادل السلبي، وأقيمت في مدينة أليكانتي الاسبانية السبت. وأفاد النادي الإيطالي في بيان «أكدت الزيارة تشخيص الطاقم الطبي في إنتر واتخذ القرار باجراء عملية جراحية في الكاحل الأيسر»، في إشارة الى زيارة سانشيز للطبيب رامون كوغات في برشلونة.وتابع «أجريت عملية جراحية في فترة ما بعد الظهر». وأتى قرار إخضاع المهاجم الدولي للجراحة غداة كشف الفحوص الطبية التي أجراها في مدينة ميلانو، تعرضه لإصابة في أوتار الكاحل. وفي حين لم يحدد إنتر فترة الغياب المتوقعة للمهاجم البالغ من العمر 30 عاما، سبق لمدرب منتخب تشيلي رينالدو رويدا أن ألمح الى إمكانية ابتعاده لما بين شهرين وثلاثة أشهر، مبديا قلقه إزاء احتمال عدم مشاركة سانشيز في انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بدءا من مارس المقبل.

وانتقل سانشيز هذا الصيف إلى إنتر على سبيل الاعارة من مان يونايتد الانكليزي، لكنه لم يشارك سوى في أربع مباريات. وطرد التشيلي في مشاركته الأساسية الأولى مع فريقه الجديد بعدما كان ساهم في تسجيل أحد أهداف فريقه في مرمى سمبدوريا 3-1 في الجولة السادسة.

