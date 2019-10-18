دوليه

يخوض بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر اختبارا صعبا في سعيه الى الحفاظ على صدارة الدوري الألماني عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند غدا السبت في المرحلة الثامنة.وكان بوروسيا

مونشنغلادباخ المستفيد الأكبر من المرحلة السابعة عندما استغل خسارة بايرن ميونيخ المتصدر السابق وحامل اللقب أمام ضيفه هوفنهايم (1-2)، وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (1-1)، وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند (2-2)، وشالكه مع كولن (1-1)، فحقق فوزه الرابع تواليا والخامس هذا الموسم عندما تغلب على أوغسبورغ 5-1

فانتزع الصدارة. وقد يجد بوروسيا مونشنغلادباخ نفسه ثانيا قبل مباراة الغد كون باير ليفركوزن السابع بفارق نقطتين، يفتتح المرحلة اليوم بلقاء مضيفه اينتراخت فرانكفورت التاسع، وفوزه سيضعه في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة.

وما يزيد صعوبة مهمة بوروسيا مونشنغلادباخ كون مضيفه بوروسيا دورتموند يسعى لوقف نزيف النقاط بعد ثلاثة تعادلات متتالية مع اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن وفرايبورغ 2-2 بعدما تقدم مرتين في المباريات الثلاث، فضلا عن أن تفكير الضيوف سيكون منصبا أيضا على مواجهة مضيفهم روما الإيطالي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي بدأها بشكل متعثر بحصوله على نقطة من مباراتيه الأوليين. وتنتظر فولفسبورغ الثاني والوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن هذا الموسم، رحلة صعبة لمواجهة مضيفه لايبزيغ الذي حقق فوزا واحدا في مباريات الثلاث الأخيرة ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ ونقطة واحدة عن فولفسبورغ.وتبدو مهمة بايرن ميونيخ سهلة في استعادة التوازن عندما يحل ضيفا على أوغسبورغ الرابع عشر وصاحب فوز واحد حتى الآن هذا الموسم.

وكان بايرن ميونيخ مني بخسارته الاولى هذا الموسم والأولى منذ عام تقريبا عندما سقط أمام ضيفه هوفنهايم 1-2 السبت الماضي، وكانت خسارة غير متوقعة لأنها جاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنكليزي 7-2 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

