دوليه

تستأنف اليوم منافسات الدوري السعودي بعد توقف قرابة أسبوعين في فترة المباريات الدولية، حيث تخوض الأندية منافسات المرحلة السابعة بعد تغييرات في اداراتها الفنية واصابة لاعبين أساسيين.وشهدت أندية عدة تبديلات على صعيد المدرب، منها ضمك الذي أقال مدربه التونسي محمد الكوكي وتعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري، والفتح الذي فسخ عقد مدربه التونسي فتحي الجبال وتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، بينما أعلن الأهلي عودة مدربه السابق السويسري كريستيان غروس خلفا للكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي أقيل بعد ثلاث مراحل.

ويشهد اليوم الأول من منافسات المرحلة، حلول ضمك ضيفا على الهلال المتصدر والباحث عن استعادة اللقب من بطل الموسم الماضي النصر، بينما يستضيف الأهلي صاحب المركز الثالث، التعاون في جدة.ويخوض الهلال المباراة وفي ذهنه التحضير للقاء اياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل، بمواجهة ضيفه السد القطري، بعد النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق السعودي 4-1 ذهابا في الدوحة في الأول من أكتوبر الحالي.

وسيكون الأهلي الثالث أمام تجربة متجددة مع مدربه العائد غروس، وذلك عندما يستقبل التعاون صاحب المركز العاشر (وله مباراة مؤجلة).ويأمل الأهلي في أن توفر عودة غروس (65 عاما) بعض الاستقرار في أعقاب اقالة ايفانكوفيتش بعد ثلاث مراحل على انطلاق الموسم. ويحتل فريق مدينة جدة حاليا المركز الثالث في الترتيب مع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة، ويتطلع الى تحقيق فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم (بعد خسارة وتعادلين). من جهته، يأمل التعاون في البناء على الفوز القاتل الذي حققه على أبها (1- 0) في المرحلة الماضية، والذي كان الأول له بعد خسارتين. ويبحث العدالة وجاره ضيفه الفتح عن النقاط الثلاث عندما يلتقيان في «دربي» الاحساء.

