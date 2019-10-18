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يعود النشاط اليوم الى الدوري الممتاز بعد التوقف في فترة المباريات الدولية التي امتدت الى أكثر من أسبوعين، وذلك بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة للبطولة، تجمع الأولى اليرموك مع النصر في 05:45 مساء على ستاد الصداقة والسلام، فيما يلتقي في الثانية العربي مع مضيفه الشباب في 08:00 مساء.

وتستكمل الجولة غداً بلقاءي الكويت مع مضيفه التضامن، والقادسية مع الساحل على ستاد علي صباح السالم، فيما تختتم منافسات الجولة يوم بعد غد عندما يلتقي السالمية مع كاظمة على ستاد صباح السالم.

ويبدو الأخضر صاحب المركز الثامن برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادله مع السالمية (3-3) في الجولة الافتتاحية أمام مهمة صعبة في الأحمدي، فمنافسه الشباب (الخامس بـ3 نقاط) يقدم مستويات جيدة اذ فاز افتتاحا 2 -1 على اليرموك قبل ان يخسر 3 5 امام السماوي في المرحلة الثانية، كما ان الأخضر يعيش في مرحلة انتقال فني بعد اقالة مدربه الاسباني خوان مارتينيز واسداء المهمة الى البوسني داركو نيستروفيتش الذي كان يتولى تدريب فريق تحت 20 سنة. ويدرك المدرب الجديد اهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم لكسب ثقة ادارة النادي والجمهور العرباوي ومنح اللاعبين دفعة معنوية بعد خسارة «الدربي» 0 -2 امام القادسية.

ويمتلك داركو عددا من اللاعبين المميزين أمثال علي مقصيد وحسين الموسوي وبدر طارق الذي قد يلعب دوراً أكبر مع التغيير الفني في الفريق الى جانب المحترفين السوري يوسف قلفا والبرازيلي ماريون سيلفا والليبي السنونسي الهادي.

بدوره سيعتمد مدرب الشباب خالد الزنكي على حماس لاعبيه في مثل هذه المواجهات، ويبرز في صفوف الفريق احمد الزنكي وعبدالهادي خميس والمحترفين الغاني فنسنت أتينغا، والسنغالي إبراهيما غاي. وفي المباراة الثانية التي تقام اليوم أيضاً، يأمل كل من اليرموك والنصر اللذين يقبعان في مؤخرة الترتيب من دون اية نقطة الى تحقيق الفوز لتحسين موقعهما وتغيير الصورة الباهتة التي ظهرا بها في البطولة حتى الآن.

ورغم امتلاك مدرب النصر التونسي لطفي رحيم عددا من اللاعبين الجيدين الى جانب المحترفين السعودي تيسير الجاسم والبحريني سيد ضياء والعاجي أدو روبن والغيني نابي سوماه الا ان الفريق تعرض لخسارتين متتاليتين الاولى شكلت مفاجأة للعنابي امام الساحل 0-1 والثانية من الكويت 0-2، اما اليرموك بقيادة هاني الصقر فلا يبدو في حال جيدة في البطولة منذ البداية.

وفي مواجهة السبت الأولى، سيسعى الكويت (الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف عن القادسية) تحت قيادة مدربه السوري حسام السيد الى مواصلة نغمة الانتصارات التي اعتاد عليها الفريق الأبيض، وهذه المرة ستكون على حساب التضامن (السادس مع 3 نقاط).

ورغم اخفاقات الأبيض على الصعيد العربي بخروجه من الدور الـ32 على يد الشرطة العراقي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال الا انه يبقى المرشح رقم واحد على الصعيد المحلي، وهو ما سيؤكده اليوم من خلال تحقيق انتصار عريض على منافسه الذي يفوقه فنيا وبدنيا، بوجود كتيبة مميزة من اللاعبين امثال العاجي جمعة سعيد والسوري عمر ميداني والفرنسي عبدول سيسوكو والكولومبي دييغو كالديرون الى جانب المحليين فيصل زايد وفهد الهاجري ومشاري غنام وفهد حمود.

وفي اللقاء الآخر، سيبذل الأصفر ما في وسعه للحفاظ على تقدمه في الصدارة، وذلك من خلال فوز بعدد وافر من الأهداف على حساب منافسه الساحل. وجاءت بداية الأصفر هذا الموسم قوية تحت قيادة مدربه الاسباني الشاب بابلو فرانكو وتبعث على الطمأنينة لدى عشاق القادسية فضلا عن الجدية التي اظهرها اللاعبون في اول جولتين في البطولة وتكللتا بالفوز على التضامن 3 - 0 والعربي 2 -0. ويبرز في صفوف الفريق نخبة من لاعبي الكرة الكويتية يتقدمهم بدر المطوع واحمد الظفيري وفهد الأنصاري وعامر معتوق وغيرهم من المحليين الى جانب المحترفين الغاني رشيد سومايلا والبرازيلين رونينو وغاوتشيو.

