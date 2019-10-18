محلية

شهدت مباراة الشباب مع اليرموك أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، تشابكا بالأيدي بين اللاعبين في الربع الأول أدى الى طرد 15 لاعباً من الفريقين.

وبعد أن تبادل الفريقان التقدم حتى آخر دقيقتين من الربع حدث احتكاك بين فهد توفيق من الشباب وحسن بورمية من اليرموك ما دفع لاعبي الفريقين الى التدخل والنزول الى أرضية الملعب والاشتباك مع بعضهم ولولا تدخل العقلاء من اداريي الفريقين والحكام للتفريق بين اللاعبين لحصل ما لا يحمد عقباه.

وطرد الحكم الاول محمد العميري 8 لاعبين من الشباب و7 من اليرموك الذين نزلوا الى أرضية الملعب ليضطر الشباب الى تكملة المباراة بأربع لاعبين فقط في ثلاثة أرباع مما سهل من مهمة لاعبي اليرموك في الفوز 85-62 حيث انهى الحكام اللقاء قبل النهاية بأربع دقائق بعد أن خرج 3 لاعبين من الشباب بالاخطاء الخمسة ولم يتبق سوى لاعب واحد في الملعب. ورفع الحكم تقريرا الى لجنة المسابقات يتضمن كافة الأحداث التي صاحبت المباراة تمهيداً لاتخاذ ما تراه مناسباً. من جانبه، أثبت الكويت أفضليته الكبيرة على بقية الفرق بعد أن اكتسح العربي المتصدر بفارق 56 نقطة 120-64. كما فاز الجهراء على الصليبخات 82-61، وكاظمة على برقان 73-49.

وبهذه النتائج يتشارك الكويت والعربي في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة يليهما الشباب واليرموك 11 نقطة ثم كاظمة والجهراء برصيد 9 نقاط يليهما القادسية والقرين وبرقان بـ8 نقاط ثم النصر والساحل والصليبخات 7 نقاط لكل منهما واخيراً التضامن 5 نقاط. وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات. وتعتبر هذه الجولة هي الاخيرة قبل ان يتوقف الدوري لمشاركة الكويت في البطولة العربية للاندية في المغرب الى جانب بدء استعدادات المنتخب لبطولة الخليج التي ستقام في الكويت، على ان يستأنف المنافسات في الاسبوع الثاني من ديسمبر المقبل.

