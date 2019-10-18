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عبرت زين عن فخرها بالانجاز الجديد الذي حققه البطل المصنف العالمي الأول في رياضة الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق، والمتمثل بتحقيقه كأس المركز الأول في فئة «جي بي 1» في الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019، والتي اختتمت مؤخراً في مدينة كنجدوا بجمهورية الصين الشعبية.

وعبرت الشركة في بيان صحافي عن سعادتها بهذا الانجاز الجديد الذي حققه العبدالرزاق، والذي ترعى زين مشواره الرياضي الاحترافي على مدى الـ 11 عاماً الماضية، حيث يضاف هذا الانجاز الى رصيده الحافل من الانجازات والتتويجات التي حققها العبدالرزاق على مدى السنوات الماضية بكل جدارة واقتدار، والتي نافس فيها البطل الكويتي كبار المحترفين من مختلف دول العالم.

وبينت زين أن البطل العبدالرزاق المصنف العالمي الأول في رياضة الدراجات المائية حقق مؤخراً كأس المركز الأول في فئة «جي بي 1» في الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 في مدينة كنجدوا، وهي أكبر بطولة في هذه الرياضة التي ينظمها رسمياً الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية UIM، وهي الجهة الرسمية التي تدير رياضة المحركات البحرية في العالم، حيث تصدر العبدالرزاق الترتيب العام لنقاط بطولة العالم، كما حقق كأس المركز الأول في الجولة الثانية في ايطاليا، مما عزز تصدره التصنيف العالمي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وأشارت الشركة الى أن رعايتها ودعمها للبطل الكويتي يوسف العبد الرزاق على مدى السنوات الاحدى عشر الماضية جاءت تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم ومساندة الرياضة والرياضيين الكويتيين، لا سيما وأن العبدالرزاق دائماً ما يرفع اسم الكويت عالياً في المحافل الدولية عاماً بعد عام.

وبينت الشركة أنها تولي المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية والمجالات الرياضية ركناً أصيلاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ففئة الشباب والرياضة بمثابة السفير الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل والمشاركات الدولية.

