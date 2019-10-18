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وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية مع نظيرتها القطرية ومؤسسة أسباير للتفوق الرياضي مذكرة تفاهم لانشاء اكاديمية رياضية اولمبية متعددة الالعاب في الكويت. ووقع الاتفاقية من الجانب الكويتي رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح ومن جانب قطر رئيس اللجنة الاولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد ورئيس مؤسسة أسباير هلال الكواري. وتشمل مذكرة التفاهم بين الجانبين انشاء مركز اولمبي للطب الرياضي في الكويت يضم تخصصات الطب الرياضي والعلوم والابحاث لاسيما التشخيص والجراحات الدقيقة والتأهيل البدني. وتتضمن المذكرة ايضا بندا يمكن الاتحادات والاندية الرياضية الكويتية من الاستفادة من البنية الرياضية التحتية المتطورة في قطر عبر اقامة المعسكرات التدريبية على مدار العام للنهوض الرياضي. وتهدف المذكرة الى الوصول الى التميز الرياضي وتطوير برنامج رياضة الناشئين واستعمال التكنولوجيا الرياضية ودراسة تطوير المنشآت الرياضة والعنصر البشري الرياضي.

