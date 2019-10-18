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وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية مع نظيراتها الاميركية واليابانية والايطالية والاوكرانية امس اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجال الرياضي. ووقع الاتفاقية من الجانب الكويتي الشيخ فهد ناصر الصباح ومن الجانب الاميركي والياباني والايطالي والاوكراني رؤساء اللجان الاولمبية الوطنية في تلك الدول. وتهدف الاتفاقية مع الجانب الاميركي التعاون في مجالات عدة خصوصا المجال التقني والاكاديمي والاستفادة من المركز الاولمبي الاميركي في ولاية كولورادو لاعداد الرياضيين الكويتيين في مختلف الالعاب الرياضية. وركزت الاتفاقية مع الجانب الياباني على التعاون في مجالات الطب الرياضي واعداد الكوادر الفنية والادارية الكويتية من خلال مركز طوكيو الاولمبي الذي يعد من اكثر المؤسسات الرياضية المتطورة عالميا. وتهدف الاتفاقيات مع الجانبين الايطالي والاوكراني الى التعاون في مجال التدريب وعلوم الرياضة وتبادل الخبرات والتطوير الاداري والفني والتعاون في اعداد المدربين والفنيين الكويتيين. كما تهدف الاتفاقيتان الى تبادل الخبرات في مجالات التدريب وعلوم الرياضة والطب الرياضي وتبادل المعسكرات الرياضية بين الاندية الرياضية والاتحادات والابطال الاولمبيين. من جانب آخر اجتمع الشيخ فهد مع رئيس اللجنة الاولمبية العمانية خالد البوسعيدي ورئيس اللجنة الاولمبية للكاميرون حمد كلكبا وعضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الاولمبية للدمنكان لوويس ماهيا ورئيس اللجنة الاولمبية في بيرو الدكتور بيدور روساريو كل على حدة. واستعرض رئيس اللجنة الاولمبية مع نظرائه في اللجان الوطنية التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين وتوطيد العلاقة في كافة الجوانب المرتبطة بالمجال الرياضي. وعلى هامش توقيع الاتفاقيات مع اللجان الاولمبية الوطنية بحث الشيخ فهد مع امين السر العام للاتحاد الدولي للموي تاي سيف فوكس تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع شعبية اللعبة في الكويت. واتفق الجانبان على برنامج مشترك يهدف الى تطوير الجوانب الفنية والتثقيفية والتحكيمية في مجال لعبة الموي تاي.

