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تضع اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الـ25 للبولينغ اللمسات النهائية لانطلاق الحدث القاري على أرض الكويت بعد غد بمشاركة 28 دولة.

وتبدأ البطولة الأحد بحفل الافتتاح الذي يقام في فندق كروان بلازا، بحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ممثلا لراعي البطولة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وقال عضو مجلس ادارة نادي البولينغ ومدير منتخبات الشباب والسيدات نادر المنصور ان نادي البولينغ برئاسة الشيخ طلال المحمد لن يدخر جهدا لاظهار البطولة في أفضل حلة، مشيرا الى العمل انطلق فور اسناد المهمة للكويت وبأقصى درجات الاستعداد. وأضاف المنصور ان التحدي كان مزدوجا في ظل حداثة المبنى الجديد للبولينغ في السالمية وحاجته للتجهيز، الى جانب التجهيز للبطولة نفسها، وما يتطلب ذلك من توفير كل الامكانات التي تحتاجها البطولات الكبرى. واعترف ان البطولة الآسيوية امتحان جاد لنادي البولينغ، والذي ينتظر استضافات عالمية، تبدأ في العام المقبل 2020، باستضافة بطولتي العالم للرجال والسيدات لفئتي الفردي والفرق «مجمع»، الى جانب البطولة العربية للشباب العام المقبل. وأشاد المنصور بدعم مؤسسات الدولة المختلفة، لاسيما الهيئة العامة للرياضة التي تتابع الاعمال عن كثب.

وعن استعدادات منتخب السيدات للبطولة أوضح المنصور ان الهدف من المشاركة هو زيادة الاحتكاك للاعبات المشاركات، مشيرا أن المنتخب حديث العهد بعد أن تم تشكيله في يناير وابريل الماضيين، ما يعني أنه غير مطالب بأي انجاز في الوقت الحالي. وبين أن الخطة الموضوعة من نادي البولينغ لتجهيز سيدات الكويت طويلة الأمد، بعد أن تم انتقاء لاعبات أعمارهن ما بين 13، و22 عاما يملكن الموهبة الكافية من أجل تجهيزهن على مدار السنوات الأربع المقبلة.

