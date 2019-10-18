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اختتمت على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات أول من أمس المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للمارشلز وطاقم الإنقاذ والطاقم الطبي للتعامل مع حوادث السباق في الحلبات التي نظمها النادي الدولي الكويتي للسيارات ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات ومدينة الكويت لرياضة المحركات. وشارك في الدورة التي استمرت يومين بمشاركة أطباء متخصصين من الاتحاد الدولي للسيارات إلى جانب الإدارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية. وتضمنت الدورة محاضرات عن كيفية التعامل مع حوادث سباقات السيارات التي تختلف عن الحوادث العادية، كما ستشمل دورة تدريبية لفرق الإنقاذ حول كيفية التعامل مع الحادث وطريقة رفع السيارات والأمور التي من الواجب البحث عنها بعد وقوع الحوادث. وقال فؤاد ابو عرجة مدير العلاقات الدولية ورياضة السيارات في النادي الدولي الكويتي للسيارات إن البرنامج التدريبي قد تم الإعداد له جيدا من قبل جميع الأطراف بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات وعن المدربين قال ابو عرجة بأن اليوم التدريبي الاول قدمه د. شون بيذربريج رئيس الطاقم الطبي في حلبة ياس مارينا في ابو ظبي ونائبته الدكتورة شيرين حبيب وقد حضر هذا القسم من الدورة عدد كبير من منتسبي الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وعدد من المراقبين في الحلبة، أما القسم الثاني فقد قدمه ألن روك رئيس فريق الإنقاذ والتدخل في حلبة ياس مارينا وهاني شعبان المدرب الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي وقد حضر هذا القسم من الدورة عدد كبير من منتسبي وضباط الإدارة العامة للإطفاء.

وشكر ابو عرجة الإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية على تعاونهم ودعمهم للبرنامج التدريبي كما تقدم بالشكر الجزيل الى الديوان الأميري ممثلا بالسيد عبد العزيز اسحق والسيد عبد العزيز الياسين على دعمهم المتواصل لتطوير رياضة السيارات في دولة الكويت كما أشار إلى الدور الكبير الذي قام به السيد عماد بوخمسين رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات لدعم هذه الدورة وحرصه الدائم على متابعة أنشطة رياضة السيارات في دولة الكويت والعمل على تطويرها. وكانت حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات استضافت الشهر الماضي دورة تدريبية ضمن برنامج المراقبين «المارشلز» في رياضة السيارات بمشاركة طاقم المدربين المبعوثين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات من كل من جوردون ميليس وألن روك وتانيا كوتسينكو من منظمة الإمارات لرياضة السيارات وثلاثتهم من منظمي سباق «الفورمولا 1» على حلبة ياس مارينا في أبو ظبي وكذلك هاني شعبان من النادي اللبناني للسيارات.

