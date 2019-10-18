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يخوض منتخب كرة اليد اليوم مباراته الرسمية الأولى بعد رفع الايقاف الذي استمر لأكثر من 4 أعوام، أمام البحرين في 06:00 مساء على صالة الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 والتي انطلقت أمس في قطر وتستمر لغاية 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات. ويسبق لقاء الأزرق مباراة كوريا الجنوبية مع

ايران في 04:00 مساء ضمن المجموعة ذاتها.

وتقام غدا السبت الجولة الثانية للمجموعة الأولى والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي مع هونغ كونغ في 04:00 مساء، وفي 06:00 يلعب منتخب قطر مع الهند، ويتأهل بنهاية الدور التمهيدي للتصفيات اول وثاني كل مجموعة للمربع الذهبي، ويتأهل البطل الى اولمبياد طوكيو مباشرة.

وكان «أزرق اليد» استعد للتصفيات الآسيوية عبر إقامة معسكر خارجي في صربيا لعب خلاله عدة مباريات تجريبية، ثم شارك غالبية لاعبي المنتخب مع نادي الكويت في بطولة الأندية الآسيوية التي أقيمت مؤخرا في الأردن واحتل خلالها الأبيض المركز السادس، قبل ان يخوض معسكرا خارجيا آخر في تركيا لعب خلاله ثلاث مباريات تجريبية فاز فيها جميعا ثم توجه مباشرة إلى الدوحة.

وعمل الجهاز الفني «للأزرق» بقيادة المدرب الفرنسي يريم سيلا على خلق أكبر قدر ممكن من الانسجام بين اللاعبين خاصة بعد غياب سنوات لم يشارك فيها المنتخب باي بطولة خارجية، ما سيجعل مهمته صعبة في التصفيات خصوصا ان مجموعته تعتبر «حديدية» لما تملكه منتخبات البحرين وكوريا وايران من خبرة وامكانيات عالية في مشاركاتها الخارجية المتعددة.

ويملك مدرب المنتخب الفرنسي سيلا 22 لاعبا يعتبرون الأفضل محليا والأكثر جهوزية، وعليه إن أراد المنافسة على احدى بطاقتي المجموعة والتأهل للمربع الذهبي، التركيز على التنظيم الدفاعي الجيد الذي يعاني منه المنتخب مع التحرك السريع في الهجوم وتنويع الهجمات دون الاعتماد على لاعب او لاعبين فقط.

بدوره، طالب فهد الهاجري مدير «ازرق اليد» اللاعبين بذل أقصى الجهد واللعب بكل قوة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية. وقال: «لدينا لاعبون اكفاء وعلى قدر كبير من المسؤولية ويملكون الخبرة وهم قادرون على المنافسة».مشيدا بمرحلة الإعداد ومؤكدا ان طموح المنتخب كبير رغم ان الأزرق اقل منتخبات المجموعة من حيث فترة الاعداد.

