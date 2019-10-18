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يواصل منتخب الجمباز استعداداته بقوة على صالة النادي العربي تمهيداً للمشاركة في البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الحالي وحتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 13 دولة، فيما ستعقد على هامش البطولة اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وستشهد البطولة أول مشاركة كويتية في الجبماز الفني والايقاعي للسيدات والتي تعتبر ثمار التعاون بين القطاع الخاص من جانب وبين الاتحاد الكويتي للعبة واللجنة الاولمبية الكويتية من جانب آخر وبمباركة ودعم الهيئة العامة للرياضة.

وافاد رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي للجمباز والامين العام للاتحاد العربي محمد عبدالرسول ان المنتخب سيشارك في 3 فئات للذكور هي العمومي ويمثلها 5 لاعبين هم: هاشم السليم وعلي حيدر ومشاري الدريويش وصباح السبيعي وناصر صرخوه، فيما يشارك منتخب الشباب بأربعة لاعبين هم: محمد حسين ومحمد الرامزي وجراح الجمعة ومهدي السليم، فيما يضم منتخب الناشئين 3 لاعبين هم عبدالله مقداد ومحمد الحاتم وسعود الحساوي.

اما منتخب الفتيات فيضم كلا من اللاعبات: جنى الحميضي، لولو الصالح ، دانة روي، منيرة الغملاس والعنود الصباح (للجمباز الفني)، وجوري الصالح ،مها الصقر ، ياسمين معرفي وشيخة الطباخ ، نور الرزيحان، رانيا المرزوق، شيخة العوضي، ليان هادي وليان بهبهاني (للجمباز الإيقاعي).

وافاد عبدالرسول بأن الوفد سيغادر الى تونس يوم 23 الشهر الحالي برئاسة ناصر الهلفي (نائب رئيس الاتحاد) على ان تكون العودة يوم 3 نوفمبر المقبل، فيما يضم الوفد الى جانب اللاعبين واللاعبات كل من محمد الديحاني اداري الوفد والمدربين صلاح عسكر والاوكراني فيتالي والصيني دين، و 3 حكام هم: حيدر الجعفر وبدر الكندري وحمد الموسوي.

وقال عبدالرسول ان هذه المشاركة هي الاولى بعد رفع الايقاف الرياضي عن الكويت، مضيفا ان الطموحات عالية في هذه البطولة بأن يحقق اللاعبون نتائج ايجابية تشرف رياضة الجمباز الكويتية، مشيرا الى ان الاتحاد تجاوز مرحلة الايقاف الرياضي من ناحية التحكيم اذ لديه الآن 8 حكام معتمدين لدى الاتحاد الدولي.

وبين عبدالرسول ان الاتحاد الكويتي لديه خطة عمل واضحة يعمل عليها بدأت من العام الحالي وتنتهي في 2023 وذلك من خلال استحداث مرحلتين سنيتين للبراعم والأشبال بهدف زيادة عدد اللاعبين، مضيفا ان حصاد هذا العمل سيظهر بعد 4 سنوات من خلال زيادة عدد اللاعبين ومنتسبي رياضة الجمباز وايجاد قاعدة قوية من المواهب تخدم المنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة.

وذكر : تمت اعادة توزيع نقاط التفوق لهذه المراحل لتشمل مراكز الفرق من الاول الى السادس.. والهدف من هذه الخطوة زيادة حدة التنافس بين اللاعبين.

من جانب آخر، قال عبدالرسول ان الاتحاد نجح في تسلم قطعة ارض في السالمية تمهيدا لتشييد صالة للاتحاد وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

