عربيات ودوليات

انقرة - الوكالات: واصلت واشنطن مساعيها لوقف العملية العسكرية التركية في شمال سورية بموازة تهديد انقرة بتدمير اقتصادها حسب ما جاء في رسالة ذات لهجة غير عادية تلقاها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نظيره الاميركي دونالد ترامب الذي اشتبك كذلك مع زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي خلال اجتماع عاصف انتهى سريعا بتراشق الاتهامات بـ«الانهيار».

والتقى نائب الرئيس الاميركي مايك بنس امس في انقرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في محاولة لدفعه الى القبول بوقف لاطلاق النار في سورية، حيث يحاول الجيش التركي السيطرة على مدينة حدودية ثانية. ونشرت الرئاسة التركية صورة للرجلين يتصافحان في مستهل اللقاء. وكان اردوغان توعد بمواصلة العملية العسكرية التي سهلها الانسحاب الأميركي من شمال سورية بينما كشف البيت الأبيض عن رسالة بعث بها ترامب الى اردوغان يقول له فيها «لا تكن أحمق». وبعث ترامب تلك الرسالة في اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها على شمال شرق سورية وكتب الرئيس الأميركي في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر والتي أكد البيت الأبيض صحتها «دعنا نتوصل الى اتفاق جيد». وأضاف «أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي... وسأفعل ذلك». وتابع «سوف ينظر اليك التاريخ بشكل ايجابي اذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وانسانية وسوف ينظر اليك الى الأبد كشيطان اذا لم تحدث الأمور الجيدة». ولفت ترامب الى ان «اتفاقا عظيما» أمر ممكن اذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سورية الديموقراطية «قسد» مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على انه «ارهابي» لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.وختم ترامب رسالته الى اردوغان بالقول «لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمقا» مضيفا «سوف أتصل بك لاحقا». وكشفت شبكة «بي بي سي» البريطانية نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان عند تلقيه الرسالة في التاسع من أكتوبر الحالي «رفضها قطعيا ووضعها في سلة المهملات».

ورافق بنس في زيارته وزير الخارجية مايك بومبيو وعدد من المسؤولين. واستبق مكتب نائب الرئيس الاميركي اللقاء بالتحذير من أن الولايات المتحدة ستسعى الى فرض «عقوبات اقتصادية قاسية» على تركيا في حال لم يتم التوصل الى «وقف فوري لاطلاق النار».

واثار قرار الرئيس الأميركي سحب جنوده من سورية والذي وصفه بأنه «رائع استراتيجياً» سخط الديموقرطيون والجمهوريون على حد سواء ودان مجلس النواب بغالبية كبيرة هذا القرار في اتفاق نادر بين الحزبين ودعا القرار المشترك الرئيس التركي الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سورية.

كما تفاقم الخلاف وتراشق الاتهامات بين ترامب ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر اللذان انسحبا من «لقاء عاصف» في البيت الأبيض. ووصف ترامب بيلوسي بأنها «سياسية من الدرجة الثالثة» بينما قالت بيلوسي ان الرئيس كان في حالة «انهيار». ليعود ترامب الى تويتر قائلا «نانسي بيلوسي تحتاج الى مساعدة وبسرعة! اما أن شيئا ما لايعمل في عقلها أو أنها ببساطة لاتحب بلدنا».

وضمن سيل التغريديات المتضاربة قلل ترامب من شأن هروب مقاتلي «داعش» الذين كان يحتجزهم الأكراد كمحاولة «لجعلنا نبدو وكأنه علينا أن نعود الى هناك». ورأى ترامب ان حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردًا منذ عقود ضد أنقرة، يمثل «على الأرجح» تهديدًا أكبر من «داعش».

في غضون ذلك حذّر مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيه بالاجماع من مخاطر «تفرّق» السجناء الجهاديين في سورية، دون أن يدعو الى وقف الهجوم التركي ضد الأكراد هناك. وقال البيان «أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق من خطر تفرّق الارهابيين من منظمات مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للارهاب» بما في ذلك مقاتلي تنظيم «داعش». وأعلنت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما في ذلك روسيا التي تدعم الرئيس بشار الاسد انها «قلقة جدا من تدهور جديد للوضع الانساني» في شمال شرق سورية. ولم يتضمن البيان ادانة للهجوم التركي أو دعوة الى وقف العملية العسكرية التركية.

