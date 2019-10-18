عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: انتقد الكرملين، امس اللغة التي استخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالته التي بعث بها إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن الرسالة تضمنت لغة غير معتادة أبدا بالنسبة للمراسلات بين رؤساء الدول. وأضاف بيسكوف «لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا». ونشر البيت الأبيض رسالة أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الحالي، بهدف ردعه عن قرار شن العمليات العسكرية في الشمال السوري ضد الأكراد، حيث طالبه خلالها بألا يكون متصلبا أو أحمق، محذرا إياه بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده.

