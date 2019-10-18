عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان امس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة مقاتلي «داعش» الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سورية حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال «تفرقهم». ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 اكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سورية، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار «دواعش» محتجزين لدى الاكراد يبلغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.

واجتمع لودريان امس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، للتأكد على حد قوله «من أنه يمكننا أن نجد الوسائل اللازمة لتشكيل هيئة قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين بينهم حتما المقاتلون الفرنسيون». وحتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى التنظيم ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة -بينهم امرأتان- بالسجن مدى الحياة. وأوضح لودريان أن المحادثات ستتناول حاليا «آلية قضائية» جديدة لمحاكمتهم. وقال مصدر فرنسي إن ذلك يفترض أن يتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادئ القضائية كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي. الى ذلك اعلن تنظيم «داعش» امس على حسابات موالية له على تطبيق تلغرام أنه «حرر عددا» من النساء «المسلمات» المحتجزات، إثر هجوم شنه على مقر للمقاتلين الأكراد في محافظة الرقة في شمال سورية. ويأتي ذلك بعد سلسلة حوادث أعقبت انصراف قوات سورية الديموقراطية «قسد» لصد الهجوم التركي ضد مناطق سيطرتها، وتخللها فرار نحو 800 شخص من عائلات مقاتلي التنظيم من مخيم للنازحين فضلاً عن فرار جهاديين من أحد السجون بينهم بلجيكيان وأعمال شغب شهدتها مراكز احتجاز أخرى.

