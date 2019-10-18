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عربيات ودوليات

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المجر تهدد بـ«استخدام القوة» لصد موجة جديدة من المهاجرين


بودابست- الوكالات: حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من أن بلاده ستضطر إلى «استخدام القوة» عند حدودها الجنوبية مع صربيا لحماية حدود الاتحاد الأوروبي إذا نفذت تركيا تهديدها بفتح الأبواب أمام اللاجئين لعبور البلقان نحو أوروبا. وشيد أوربان سياجا من الصلب على حدود المجر مع صربيا لإغلاق طريق الهجرة عبر البلقان الذي قطعه مئات الآلاف من الأشخاص سيرا من الشرق الأوسط إلى غرب أوروبا في ذروة الأزمة في عام 2015.
وقال أوربان في مقابلة مع قناة «هير تي. في» في وقت متأخر ليل الأربعاء «سيتبين في الأسابيع المقبلة ما ستفعله تركيا مع هؤلاء... يمكنها توجيههم إلى اتجاهين: إعادتهم إلى سورية أو إرسالهم نحو أوروبا». وتابع قائلا «إذا اختارت تركيا المسار الأخير، سيصل هؤلاء إلى الحدود الجنوبية للمجر بأعداد هائلة».


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