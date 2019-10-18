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المدينة المنورة- الوكالات: أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة 35 مقيما وإصابة 4 آخرين، وذلك إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قوله بأنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، متابعة حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة تنقل 39 شخصا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة «شيول» (جرافة) وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف المتحدث أن حادث الاصطدام قد نجم عنه وفاة 35 وإصابة 4 من ركابها، جرى نقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وذكرت وسائل اعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل معتمرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة التي تبعد حوالى 400 كيلومتر إلى جهة الشمال الشرقي. وأوردت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الضحايا مقيمون في المملكة. كما نشرت وسائل إعلام سعودية صورا للحافلة التي احترقت بالكامل.

من جانبه، وجّه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز بتقديم «العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم».وأعرب الأمير فيصل أيضا عن «بالغ تعازيه ومواساته» لعائلات الضحايا.

ولم تعرف جنسيات القتلى، ولكن رئيس الوزراء الهندي نايندرا مودي قدّم تعازيه بعد الحادث. وكتب مودي في تغريدة باللغة العربية على تويتر «أشعر بالقلق إزاء خبر حادث حافلة قرب مكة في المملكة العربية السعودية. أقدم واجب العزاء لأسر الذين فقدوا حياتهم. وأدعو الشفاء العاجل للجرحى».

