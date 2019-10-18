عربيات ودوليات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري عن أهمية العمل، قائلاً «إذا كنتم عايزين تنجحوا وتسبقوا الدنيا إوعوا تفتكروا إن الثمن كلام، فالثمن هو عمل».

جاء ذلك خلال حضوره أمس حفل تخرج الدفعة الأولى - دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي- من كلية الطب بالقوات المسلحة، وذلك في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، موضحاً أن البلاد تنهض بالعلم والمعرفة.

وقال السيسي: «حفل تخرج أو دفعة من كلية الطب العسكري هو يوم جميل كان حلم للقوات المسلحة منذ فترة طويلة، ومنذ أن توليت الوزارة في القوات المسلحة، كان حلم منذ6 سنوات، فالكلية كان بها متابعة بشكل مستمر يوم بعد يوم».

وعن اختبارات القبول بالكلية، قال: «الاختبارات التي تمت كانت للكلية بالكامل، والاختبارات جاءت من أعرق الجامعات في العالم» موجهاً حديثة للمسؤولين: «المجاملة فساد، لو عايزين تكافحوا الفساد لا تجاملوا أحداً».

وأشار السيسي إلى مكننة الاختبارات في الكليات خلال عامين من الآن للحد من المجاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأضاف السيسي: «والله والله والله عمري ما جاملت أو استغليت وجودي في الجيش لصالح مخلوق، لا تجاملوا أحدا أبدا اعطي كل شخص حقه».

وكشف الرئيس أن هناك الكثير من الجامعات سيتم افتتاحها العام المقبل لخدمة طلاب مصر وستكون على أحدث مستوى.

يشار إلى أن عدد تلك الدفعة يبلغ 222 طبيباً بدرجة ملازم أول طبيب، وأنشئت كلية الطب عام 2013، وذلك للارتقاء بمهنة الطب في القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكري والمدني.

وتمنح كلية الطب بالقوات المسلحة درجة البكالوريوس، وهى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويحق للمتخرج في هذه الكلية أن يتم تسجيله في نقابة الأطباء ليزاول المهنة، كما تبدأ الدراسات العليا بهذه الكلية اعتبارا من العام المقبل.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن العملية التعليمية داخل الكلية تدار بالاشتراك مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة.

