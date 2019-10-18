عربيات ودوليات

وصلت المفاوضات حول أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى طريق مسدود طبقا لما أعلنته السلطات المصرية وذلك بسبب تعنت الجانب الأثيوبي ورفضه المقترحات المصرية حول ملء السد وتخزين المياه ، لكن وسائل إعلام مغرضة روجت اشاعات سببت لغطاً كبيراً مثل استعداد مصر للتنازل عن حصتها في نهر النيل إلى 40 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 55.5 مليار متر مكعب الحصة الحالية، وهو ما نفته الدولة المصرية وبشدة بأنها لم ولن تتنازل على الإطلاق باعتبارها مسألة وجود وقضية أمن قومي وأن هناك لبس شديد حدث في هذا العرض الذي تحدث عن حصة مصر من النيل الأزرق وليس من مياه النيل الأبيض نهر النيل.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن لقاء مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال مؤتمر روسيا أفريقيا في 23 أكتوبر الحالي في روسيا الاتحادية ، لبحث تداعيات أزمة سد النهضة ومناقشة زيادة عدد سنوات تخزين المياه بالسد.

«النهار» استمزجت رأي الدكتور مهندس محمد نصر علام أستاذ الري في جامعة القاهرة وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق حول الأزمة وهل انتهت المفاوضات تماما مع الجانب الإثيوبي.

د.علام تولى حقيبة الري خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتحديدا خلال الفترة من 15 مارس 2009 حتى 30 يناير 2011 ، هو أحد الخبرات المصرية الكبيرة والمتخصصين الذي تستعين بهم الدولة المصرية في الوقت الحالي لمعرفة الحلول ودراسة تداعيات أزمة سد النهضة، قال إنه فوجئ باشاعات زعمت أن مصر طلبت من الجانب الإثيوبي 40 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل بدلا من حصتها الحالية وذلك أثناء سنوات ملء الخزان، «وهو أمر من الجهل بالطبع التحدث عنه لأنه غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق أن تتنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل في الوقت الذي نعيش فيه مرحلة فقر مائي».

وأوضح أن قصة الـ40 مليار متر مكعب الذي تحدثت عنها الدولة المصرية في مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان خاصة بحصة مصر من مياه النيل الأزرق وليس نهر النيل هذا بخلاف حصة مصر في نهر عطبرة والنيل ، وللعلم النيل الأزرق إيراده السنوي حوالي 50 مليار متر مكعب في السنة، أي أن مصر طلبت من أثيوبيا أن لا يزيد الحجز السنوي وراء السد عن 10 مليارات متر مكعب في السنة في المتوسط النيل الأزرق .

العجز السنوي

وتابع : «هذا العجز السنوي المقدر بواقع 10 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سيقسم مناصفة بين مصر والسودان تبعا لاتفاقية عام 1959، ليتحمل كل منهم 5 مليارات متر مكعب عجزا سنويا أثناء سنوات الملئ الأول لسد النهضة، ومخزون المياه أمام السد العالي سوف يغطي معظم هذا العجز الأولى، ولذلك طالبت مصر أيضا بألا يقل منسوب بحيرة ناصر عن 165 مترا لكي نتجنب تخفيضات كبيرة في كهرباء السد العالي وهو الحد الأدنى من التخزين للمياه الذي يحمي مصر مائيا في فترات الجفاف».

ووصف د.علام أداء المفاوض المصري في اجتماعات أزمة سد النهضة بالممتاز والقوي، بالإضافة إلى إعلان الدولة المصرية رسميا بأن تلك الأزمة مسألة وقضية وجود وأمن قومي مصري وهو أمر واقعي تماما وكان على الجانب الإثيوبي أن يكون متفهما للرؤية المصرية، موضحا أن تجمد المفاوضات مرة أخرى أو وصولها لطريق مسدود يرجع لتعنت إثيوبيا ورفضها جميع المقترحات الفنية لمصر وليس لضعف المفاوض المصري.

وبين أن الفريق المصري المفاوض لم يخضع للضغوط ولم يقدم أي تنازلات، وقال إن وصول أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود لا يعني أن الأزمة وصلت لطريق النهاية بدون حل، موضحا أن تلك الأزمة ستشهد مفاوضات جديدة لأنها متعلقة بمصير دولة وبحياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري.

ورقة رابحة

وتحدث د.علام عن المحاور الممكنة للتفاوض من قبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ، وعما أسماها «ورقة رابحة» في التفاوض ، وهي أن تعلن القاهرة رسمياً عن عدم رغبتها في استيراد الكهرباء التي سينتجها سد النهضة، موضحاً أن هذا الأمر يحتاج أولاً إلى دراسته بعناية مع المسؤولين عن قطاع الكهرباء بمصر.

ولمح إلى أن تلك المقاطعة لن توقف بناء السد ولكن ستوقف تشغيله وتهدر اقتصادياته، وبين أن هذا السد حدودي، ومقام على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع السودان، ومن الصعب جداً تحويل الكهرباء التي سينتجها إلى داخل إثيوبيا، لأنها ستحتاج إلى شبكة واسعة لتوزيع الكهرباء، ستكون كلفتها أعلى بكثير من كلفة إنتاج الكهرباء، وأثيوبيا أعلنت أنها تعتزم تصدير كهرباء من التي سينتجها السد لتوفير العملة الصعبة ، موضحاً أن تصدير كهرباء سد النهضة كي يتم لابد أن يتم عبر السودان ومصر.

وأوضح وزير الري المصري الأسبق أن مصر هنا ستكون الحلقة الأهم، لأنه من خلالها فقط يمكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا ، مناشداً الحكومة المصرية بالإعلان الرسمي عن مقاطعة كهرباء سد النهضة بعد أن تتأكد من عدم تأثرنا سلباً لأن هذه هي الورقة الرئيسة في يد مصر للتفاوض حتى التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن إثيوبيا لن يمكنها تشغيل السد وإنتاج الكهرباء منه دون أن تضمن طرقاً لتصدير هذه الكهرباء.

التدويل

ونوه إلى أن محاور التحرك المصري تشمل أيضاً تسوية الأوضاع مع السودان، مع وضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاقية 1959 ، إضافة لاتخاذ الإطار القانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن، لوقف إنشاء السد أولاً لأن مجلس الأمن بيده هذا الأمر وتشكيل لجنة للتقييم والدراسة، إلى جانب إبراز المخالفات الإثيوبية للاتفاقات الدولية القائمة.

وعن وجود الخيار العسكري في أحد الأطروحات المعروضة خاصة مع التطورات الأخيرة للازمة، أشار وزير الري المصري الأسبق إلى أن هذا الأمر يرجع لمؤسسات الدولة المصرية وأنه غير مختص بالحديث عن تلك الخيارات فهي تخص جهات أخرى.

سد سياسي

وكشف علام عن أن إثيوبيا تخطط لتنفيذ عدد من السدود الأخرى الكبرى على النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة بعد الانتهاء من سد النهضة للتحكم الكامل في مياه الهضبة الإثيوبية، منوهاً بأن الهدف من سد النهضة سياسي وليس تنمويا؛ للتحكم في مياه النيل وإلغاء دور السد العالي مما يؤثر سلبا على مصر، ويحد من قدراتها الشاملة ودورها الإقليمي.

وتابع: أحد أهداف السد هو إجبار مصر والسودان على الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي لتخصيص حصص مائية لهما مع بقية دول حوض النيل ، موضحاً أن أضرار السد الإثيوبي على مصر ستكون نتيجة الملء الأول والملء المتكرر بعد فترات الجفاف، ولفواقد المياه من البخر والتسرب، واستخدام مياهه في الزراعة.

وأضاف أن من الآثار المباشرة لنقص الحصة المائية المصرية ستكون بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ونقص منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها ، مع انكشاف مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل، وزيادة تلوث مياه النهر والترع والبحيرات وتهديد الثروة السمكية.

وقال علام إن محطات التحلية غير كافية لسد عجز الحصة المائية المحتملة نتيجة لسد النهضة، كما أن كلفتها كبيرة وكمياتها محدودة وغير اقتصادية للاستخدامات الزراعية وتصلح فقط لإمدادات مياه الشرب، وخاصة للمناطق الساحلية.

العرض المصري

وسرد الخبير المصري المشارك في دراسة تداعيات سد النهضة عرض الدولة المصرية في المفاوضات بشأن السد والتي تناولتها أيضا بعض وسائل الإعلام بالخطأ وبالنقص بدون شكل كامل بأن مصر تعارض فكرة إنشاء سد النهضة وملء وتخزين المياه، فالمقترح المصري يقوم على فلسفة بأنه لا مانع من تشييد وملء وتشغيل سد النهضة كأداة للتنمية الاقتصادية الأثيوبية بشرط عدم الأضرار الجسيمة بحصة مصر المائية ومكتسباتها التاريخية وذلك في تجانس تام مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسياسة الدولة المعلنة في هذا الشأن، موضحاً أن الخبراء المصريين قدموا مقترحاً حول سياسة ملء وتشغيل سد النهضة قائم على أحدث النماذج الرياضية بما يوازن بين التنمية الاقتصادية الأثيوبية وبين قدرة مصر على استيعاب الآثار السلبية لهذه التنمية.

وأضاف :المقترح المصري يأخذ في الاعتبار الدورات الهيدرولوجية للنيل الأزرق مابين فيضانات عالية ومنخفضة ومتوسطة وبما لا يقلل كهرباء سد النهضة إلا في أضيق الحدود، مع السماح بنقص أكبر من كهرباء السد العالي وتحمل بعض النقص في إيرادنا المائي في السنوات العجاف بالقدر الذي تستطيع البلاد احتماله.

وأوضح أن أثيوبيا تصر على أنّ سياسة تشغيل السد أمر سيادي في مخالفة صريحة للقانون الدولي للأنهار الدولية، وبما يخشى معه المفاوض المصري من سياسات تشغيل محتملة تؤدي إلى إلغاء دور السد العالي لحساب سد النهضة ويصير محبس المياه في الهضبة الأثيوبية، وهذا ما كنا نحذر منه منذ عام 2011.

وأبدى وزير الري المصري الأسبق استياءه من التعنت غير المبرر من قبل الجانب الأثيوبي فبالرغم من هذه المرونة الشديدة للمفاوض المصري فانهم يقولون أنّ المقترح المصري تجاوز الخطوط الحمراء الأثيوبية.

تزييف التاريخ

ورفض د. نصر علام التصريحات الإثيوبية التي تتحدث عن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية السابقة لقضية حصص مياه النيل لدول الحوض، موضحا أن هذا الأمر هو تزييف للتاريخ وللاتفاقيات الدولية والتاريخية والتي وثقت للعلم في البرلمانات الأثيوبية والمصرية والسودانية وهى اتفاقيات دولية معتمدة وتنص على الحقوق المصرية مياه النيل والتي لن تتنازل عنها الدولة المصرية. وأوضح : «أثيوبيا مازالت تتحدث عن التوزيع العادل والمنصف لمياه النيل بين دول حوض النيل، وأنّها لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل وكذلك غير معنية باتفاقية 1959 بين مصر والسودان لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقية على حد قولها، والغريب أنّ أثيوبيا تتغافل تماما عن اتفاقية 1902 بين بريطانيا عن مصر والسودان المحتلتين وأثيوبيا كدولة مستقلة في ذلك الوقت والتي وقعها مينلك الثاني إمبراطور أثيوبيا وأعتمدها البرلمان الأثيوبي وقتها وتنص هذه الاتفاقية على عدم قيام أثيوبيا بأي عمل على النيل الأزرق ونهر السوباط قد يؤدي إلى التأثير سلبا على تصرفات النهرين الواردين إلى السودان وهو ما يعني أن مصر معها كل الحق في اقتراحاتها لأثيوبيا في شان سد النهضة لأنه لو تم تشييده وملء المياه بالعرض الإثيوبي الحالي فهذا يعني تأثر حصة مصر من مياه النيل وما يتبعه من تأثر سلبي كبير للسد العالي».

وطالب «علام» جميع وسائل الإعلام المصرية بشرح اكبر وأوضح لاتفاقية 1902 حتى يفهم الجميع الحق التاريخي الدولي لمصر في مياه النيل.

وكشف عن أنه حينما كان وزيرا للري سجل اعتراض رسمي لبناء سدود على نهر النيل في إثيوبيا وذلك خلال اجتماع وزراء دول حوض النيل في كينشاسا عام 2009 اعتراضا على اتفاقية عنتيبي.

وفيما يخص دور القيادة السياسية المصرية أكد وزير الري الأسبق د. نصر علام لـ«النهار» أن القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي تتعامل بحزم ووعي أيضا في تلك الأزمة، والرئيس السيسي خاطب العالم أجمع ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تلك الأزمة حينما تحدث الرئيس خلال مشاركته متراساً الوفد المصري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واصفا تلك الأزمة بأنها قضية وجود بالنسبة لمصر وأن الأزمة مسألة أمن قومي، وطالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره العالمي حفاظا على الحق التاريخي والقانوني لمصر في مياه النيل.

