عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة الأميركية واشنطن أمس كلا من السيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز، زعيم الأقلية الديموقراطية.

ورداً على استفسار السيناتور مينينديز عن تطورات ملف سد النهضة، شرح مدبولي الأسس الحاكمة للموقف المصري من هذا الملف، وما أبدته مصر على مدار السنوات الماضية من مرونة خلال المراحل المطولة للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات تأخذ فى اعتبارها مصالح كل الأطراف، مؤكداً أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، وأن الشعب المصري لن يقبل أن يتم المساس بحقوق مصر فى مياه النيل.

وأبدى ريش و مينينديز تفهماً كبيراً للموقف المصري، وأعربا عن أملهما فى أن يتم التوصل إلى حل لهذه المسألة فى أقرب وقت ممكن.

ويقوم مدبولي بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث ملفات إقليمية وعربية مهمة على رأسها أزمة سد النهضة التي وصلت طريقاً مسدوداً بسبب التعنت الاثيوبي.

