الاخيرة

أحدثت الممثلة الأميركية جنيفر أنيستون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضمت اخيرا إلى موقع الصور الشهير «إنستغرام». وبعد يوم من تدشينها حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير، تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، حيث لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة. وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام: «إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر... نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام». واشتهرت أنيستون (50 عاماً) بدور جين في سلسلة مسلسل «فريندز» التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأميركية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر من عام 1994، على شبكة «إن بي سي» التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004. ونشرت أنيستون صورة لها تجمعها بخمسة أصدقاء لها كانوا الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة «فريندز»، وكتبت جينفر تعليقا على الصورة: «والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا»، وإلى جانب أنيستون كل من كورتني كوكس وليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر. ونالت الصورة بعد يوم واحد من نشرها على أكثر من 12 مليون إعجاب.

تسبق الفهد وتعيش بتونس اكتشاف أسرع نملة في العالم

اكتشف فريق من الباحثين الألمان عندما كانوا يحللون الحشرات الموجودة بالقرب من منطقة دوز النائية في تونس، أسرع نملة في العالم، وهي أسرع من الفهد مقارنة بحجم جسمها. وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن هذه النملة الفضية الصحراوية تبلغ سرعة عدوها مترا في الثانية الواحدة عندما تبرز من مكمنها في رابعة النهار بحثا عن قوتها من الجيّف. وكشفت نتائج تحليل الباحثين أن هذه النملة تستطيع التحرك بسرعة تبلغ 108 أضعاف طولها في الثانية، ما يجعل هذا النوع من بين أكثر الحيوانات رشاقة في العالم.

