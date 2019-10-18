تواجه الصناعات الكويتية تحديات كبرى نتج عنها تكبد بعض المصانع المحلية خسائراً وتحملها اعباء ونفقات كبيرة لا تتناسب مع ايرادات ما يتم من تسويقه محليا في ظل الحرب التجارية الشرسة من المنتجات العالمية التي تدخل السوق المحلي فضلا عن تجاهل بعض الجهات الحكومية للدور التنموي والاقتصادي للصناعات المحلية واهميتها في تنويع مصادر الدخل.

وكشف مصدر مسؤول في مركز بحثي صناعي وجود 7 تحديات تعوق تقدم ونمو المنتجات الوطنية في الاسواق رغم ان هناك جهات للتقييم والمواصفات القياسية اشادت بالمنتجات الكويتية لكونها تتمتع بمواصفات عالية الجودة تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة، مؤكدة أن هيئة الصناعة تعمل بشكل مكثف لتشجيع دعم المنتج الوطني من خلال توجيه الحملات التوعوية من أجل تحفيز المستهلك للتفاعل مع الصناعات المحلية لانها ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.

واوضحت ان التحديات تتمثل فيما يلي: تجاهل الجهات الحكومية لأهمية ادراج المنتجات الكويتية في التوريدات والمناقصات والمشاريع بصورة كاملة والثاني في تراخي الحكومة عن توفير المناطق الصناعية المتطورة او السماح للصناعات المحلية بالتوسع في منتجاتها لتقص الاراضي والمخازن وعدم توافرها من قبل الدولة.

وذكرت ان التحدي الثالث والرابع يتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية للمنتج الصناعي المحلي إلى جانب تراجع مشتريات الجهات الحكومية وعدم نظرها للمنتج الكويتي واستبداله بالمنتجات والوكالات العالمية ولاسيما في القطاع النفطي والجهات الحكومية المنوطة بالطاقة والانشاءات.

ولفتت الى ان التحدي الخامس يتعلق بتشدد البنوك والمؤسسات المالية المحلية في تقديم التسهيلات والقروض المالية للمصانع بمزايا تشجيعية ولاسيما حزمة الطلبات والاجراءات الطويلة والمعوقة فيما يمثل التحدي السادس في عدم وجود مناطق تجارية حرة في البلاد تفتح افاق التنمية للصناعة الوطنية ودمجها مع الواردات لفتح المجال للمنافسة.

واشارت المصادر إلى أن التحدي السابع يكمن في ضعف اطر دعم العمل المشترك مع دول الخليج والمنطقة لتحفيز الشراكة بين الصناع والمستثمرين بالقطاع الصناعي الكويتي ونظيره الخليجي والعربي فضلاً عن مناشدة الكيانات الصناعية الوطنية التحول إلى الآلات ذات الكفاءة العالية والاستهلاك الأقل للطاقة، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، وبالتالي رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني بالأسواق العالمية، وتوسيع نطاق الاتفاقيات ذات الامتيازات التفضيلية مع الدول المختارة، وفقاً لمصالح قطاع الصناعة المحلية والمستثمرين الصناعيين داخل الدولة.

ودعت المصادر إلى ضرورة رصد 10 ملايين دينار من جميع الجهات والمؤسسات بالدولة وتوجيهها نحو الحملات التوعوية للمنتجات الوطنية للعشر سنوات القادمة لتعزيز ما تم اطلاقه من حملات سابقة على ان تشارك بها جميع الجهات المنوطة لتعزيز الصادرات الكويتية مع متابعة مراحل الحملة لتحقيق اهدافها بدعم وترويج المنتجات الوطنية ولاسيما العملاقة والمتوسطة.

