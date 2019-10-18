مال وأعمال

تراجعت الكويت في قائمة مؤشر أكثر العلامات التجارية لتحتل المرتبة 51 عالمياً والرابع خليجياً، والذي تعده مؤسسة «براند فاينانس»، متراجعة بواقع 6 مراكز.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة العلامة التجارية للكويت في العام الماضي نحو 209 مليارات دولار، بينما قُدّرت بنحو 170 مليار دولار في عام 2017.

وتصدرت دولة الإمارات القائمة الخليجية بحلولها في المرتبة 20 عالمياً، تليها المملكة العربية السعودية بالمركز 21، ثم قطر الـ 37 عالمياً.

وتقدمت مصر 5 مراكز لتحتل المرتبة الـ 49 عالمياً، والرابع عربياً قبل الكويت التي جاءت خامسة، فيما حلت سلطنة عُمان بالمرتبة 75، والبحرين الـ 90 عالمياً.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة الترتيب العالمي، تليها الصين ثانياً، ثم ألمانيا ثالثاً، فيما تقدمت اليابان للمركز الرابع بدلاً من بريطانيا. ويخضع تقييم العلامات التجارية للدول لعدد من المؤشرات منها السلع، والخدمات، ومناخ الاستثمار والمجتمع.

وتنقسم تلك المؤشرات لأخرى فرعية تضم جودة الحياة والفساد واستخدام التكنولوجيا وممارسة الأعمال التجارية وحماية المستثمر وغيرها من المؤشرات.

وبحسب تقرير مصاحب للمؤشر، فإن الاقتصادات النامية سجلت نمواً بواقع أكثر من 30 مرة على مستوى علامتها التجارية خلال العام الماضي مقارنة بالبلدان المتقدمة.

وأوضح التقرير أن متوسط النمو السنوي للبلدان النامية بلغ 13.9 في المئة مقارنة مع نمو بواقع 0.4 في المئة بالنسبة للبلدان المتقدمة.

