مال وأعمال

أنهت البورصة الكويتية تعاملاتها، أمس باللون الأخضر، مواصلة بذلك ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك على الرغم من التراجع الذي طرأ على نشاط التداولات.

وأغلق المؤشر العام للبورصة على ارتفاع بنسبة 0.05 في المئة عند مستوى 5766.73 نقطة رابحاً قرابة الـ 3 نقاط. كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.02 في المئة و0.06 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة إلى النصف تقريباً لتصل إلى 16.35 مليون دينار مقابل 32.25 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 40.6 في المئة إلى 82.3 مليون سهم مقابل 138.51 مليون سهم .

وقد سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 0.82 في المئة، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بواقع 9.6 في المئة. وجاء سهم «أسمنت أبيض» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 24 في المئة، فيما تصدر سهم «وربة للتأمين» التراجعات بانخفاض قدره 9.9 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.32 مليون دينار مُرتفعاً 0.11 في المئة، بينما تصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط الكميات بتداول 13.09 مليون سهم مُتراجعاً 0.88 في المئة.

