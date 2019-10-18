مال وأعمال

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» ضد مجموعة الامتياز الاستثمارية، في دعوى مطالبة مالية بمبلغ 4.147 ملايين دينار. وقالت «الامتياز» في بيان للبورصة، إن المحكمة أيدت حكم أول درجة القاضي بإلزام شركة دانة الخور القابضة بمبلغ 4.147 ملايين دينار، بالإضافة إلى المصروفات القانونية وأتعاب المُحاماة.

كما حكمت المحكمة ببطلان سائر الاستئنافات، وألزمت كل مُستأنف بمصاريف استئنافه ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المُحاماة.

وأوضحت «الامتياز» أنها ستقوم بالطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز في الكويت.

وأفادت بأن أثر حكم الاستئناف هو تسجيل انخفاض في صافي ربح المجموعة بالربع الأول من عام 2018 بمبلغ 426.9 ألف دينار، والذي يمثل حصة 68.62 في المئة من المُخصص المُحتجز في البيانات المالية لشركة البلاد للاستثمار العقاري شركة ديمة كابيتال للاستثمار (حالياً).

وأشارت إلى أن شركة ديمة كابيتال للاستثمار هي شركة تابعة لمجموعة «الامتياز» بنسبة ملكية تبلغ في الوقت الحالي 67.76 في المئة، منوهة بأن دعوى «بيتك» مرفوعة ضد شركة دانة الخور القابضة، والبلاد للاستثمار العقاري بصفته كفيلاً مَتضامناً بنسبة 15 في المئة، بالإضافة لـ«ديمة كابيتال»، وآخرون بصفتهم كفلاء مُتضامنين. كما أشارت «الامتياز» إلى أنه لن يكون هناك أي أثر لحكم الاستئناف على البيانات المالية للمجموعة عن السنة الحالية، بسبب المُخصص سالف الإشارة إليه في الربع الأول من عام 2018.

