مال وأعمال

بدأت مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية مفاوضات مع الكويت لزيادة واردات مصر من النفط الخام الكويتي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات بدأت بهدف زيادة الكميات الواردة من الخام الكويتي لتصل إلى نحو 3 ملايين برميل شهرياً بدلاً من الواردات الشهرية الحالية المقدرة بمليوني برميل.

وبين أنه من المقرر في حالة التوصل إلى الاتفاق مع الجانب الكويتي أن تزيد الكميات لتصل إلى 3 ملايين برميل شهرياً، وطبقا للاتفاق السابق بين الحكومتين المصرية والكويتية فإن عقد الاستيراد يتم تجديده خلال يناير من كل عام.

وأكد المصدر أن الخام الكويتي والعراقي من أبرز الموردين إلى مصر الخام ليتم تكريره في مصر ما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية. فيما تتضمن خطة وزارة البترول التوسع في عمليات تكرير الخام محلياً ما يسهم في الحد من الواردات تامة الصنع.

وتستورد مصر من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام شهريًا يتم تكريرها بالمعامل المصرية، بالإضافة إلى 1.5 مليون طن من المواد البترولية سنويًا. ويلبي الخام الكويتي جانباً كبيراً من احتياجات معامل التكرير المصرية لتحويله إلى منتجات بترولية يحتاجها السوق المحلية في ظل تنامي معدلات الاستهلاك سنويًا، وفي أبريل 2017، جددت الهيئة العامة للبترول عقدين تجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، مع مؤسسة البترول الكويتية، لمدة 3 سنوات، بكميات تصل إلى حوالي 1.5مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، ومليوني برميل من الخام شهريًا لتكريرها بالمعامل المصرية. ويتضمن الاتفاق الموقع في أبريل 2017 تسهيلات جديدة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بمد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يومًا بدلاً من 90 يومًا، وبالنسبة لعقد توريد الخام فتبلغ فترة السماح في السداد 270 يومًا.

