مال وأعمال

شاركت شركة «بيتك للتأمين التكافلي» في حملة توعوية عن سرطان الثدي تحت اسم «اضيئ حياة من تحبين» التي أقيمت في نادي سترتج للسيدات. وتنظم الحملة في شهر اكتوبر وتسلط الضوء على سبل التغلب على المرض. وتأتي مشاركة الشركة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية واهمية الوقاية والفحص المبكر ومتابعته والتي يشغل الجانب الصحي حيزا كبيرا منها. حيث تنشط الشركة في العديد من المجالات التي تهم المجتمع وتشارك في كثير من الفعاليات ذات الاهداف الاجتماعية والتنموية حرصا على دعم اعمال المؤسسات والهيئات المعنية بخدمة المجتمع. وقد شاركت الشركة بجناح خاص، لقى اقبالا واهتماما كبيرا من المشاركين في الفعالية والزوار، وجرى توزيع البروشورات التوعوية التي تقدم الارشادات والنصائح التي تؤكد اهمية متابعة الفحص لتجنب الاصابة بالمرض وكذلك طرق الفحص والرعاية للمرضى ومسببات المرض واعراضه واهمية المتابعة. وتحرص شركة «بيتك للتأمين التكافلي» على تعميق دورها الاجتماعي ومسؤوليتها اتجاه المجتمع من خلال تقديم وسائل دعم الخدمات والانشطة التي تستهدف خدمة المجتمع وافراده، والتي تسهم في توفير سبل الرعاية نحو الكثير من القضايا التي تشغل بال المواطنين وتحظى باهتمامهم في العديد من المجالات وفي مختلف المناسبات.

