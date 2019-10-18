مال وأعمال

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ان «مصر من أكثر الدول استفادة والتزاما في سداد قروض الصندوق التنموية لمشاريعها».

وأوضح الصندوق في بيان لـ (كونا) بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمصر أن الصندوق قدم منذ انشائه لمصر 50 قرضا بإجمالي مليار دينار (نحو 3?4 مليارات دولار).

ونقل البيان عن المدير الاقليمي للدول العربية في الصندوق عبدالله المصيبيح قوله إن علاقات التعاون الانمائي بين البلدين ترسخت وتوطدت على مر السنين منذ تأسيس الصندووق الكويتي. وأوضح المصيبيح أن إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض المذكورة حتى الآن بلغت 704 ملايين دينار (نحو 2?3 مليار دولار) سدد منها نحو 327 مليون دينار (نحو مليار دولار) ما يعادل 46 في المئة من إجمالي المبالغ المسحوبة.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.

