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بروكسل - «كونا»: أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود ينكر التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن ملف الخروج من التكتل الذي يضم 28 دولة (بريكست). ودعا يونكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في وقت لاحق اليوم إلى تأييد الاتفاق. ووصف يونكر الاتفاق بأنه «عادل ومتوازن» وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر له. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في وقت سابق اليوم توصل حكومته لاتفاق نهائي مع المفوضية الأوروبية بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت). وقال جونسون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) «لقد توصلنا الى اتفاق جديد وجيد يسمح لنا باستعادة سيادتنا».

