مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة التعمير للاستثمار العقاري تراجع أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 61.4 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 239.94 ألف دينار (791.73 ألف دولار)؛ مقابل أرباح الربع الثالث من العام الماضي البالغة 622.27 ألف دينار (2.05 مليون دولار).

وبلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 873.6 ألف دينار؛ مقابل خسائر بقيمة 707.73 آلاف دينار في التسعة أشهر المماثلة من عام 2018.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول الإيجابي في نتائج التسعة أشهر يعود إلى توقف الخسائر التي كانت تتحملها «التعمير» في السنوات السابقة من الشركات التابعة في المغرب.

وأوضحت أنها تخارجت وباعت كامل استثماراتها في المغرب، منوهةً بأن الأرباح تعود كذلك إلى الاعتراف بالإيراد الناتج عن استرداد المبلغ المُستثمر في أسهم شركة تحت التصفية.