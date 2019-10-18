مال وأعمال

«رويترز» تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة في ظل توتر المستثمرين قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تستمر يومين ستركز على جهود اللحظات الأخيرة لإبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل. كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 في المئة مع تراجع جميع البورصات الرئيسة. وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن هو الوحيد الذي لم يطرأ عليه تغير يذكر، إذ استفادت أسهم الشركات التي تعتمد بكثافة على التصدير من ضعف في الجنيه الإسترليني.

وسجلت أسهم شركات التعدين التراجع الأكثر حدة بين القطاعات الأوروبية، إذ انخفضت 1.3 في المئة.

