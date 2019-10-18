مال وأعمال

أطلقت طيران الجزيرة، عروضها الحصرية لنهاية العام على درجة الأعمال حيث تقدّم خصومات لغاية 40 في المئة على تذاكر درجة الأعمال وعلى جميع الرحلات التي تسيّرها الشركة في الشرق الأوسط وأوروبا وشبه القارة الهندية.

ويسري العرض لغاية يوم 15 ديسمبر وللسفر لغاية هذا التاريخ، إذ يمكن للمسافرين الاستفادة خلال هذه الفترة من خصم بنسبة 40 في المئة على أسعار تذاكر درجة الأعمال على الرحلات من وإلى لندن التي تغادر وتعود في منتصف أيام الأسبوع فقط، بينما يستفيدون من خصم بنسبة 30 في المئة على أسعار تذاكر درجة الأعمال إلى جميع الوجهات الأخرى التي تشمل المدن الأكثر طلباً مثل دبي وإسطنبول وعمّان والقاهرة والبحرين وجدّة وتبليسي وباكو ونيودلهي ومومباي.

لاسترداد الخصومات، على المسافرين إدخال الرمز LGW40 عند حجز رحلتهم على درجة الأعمال من وإلى لندن، ورمز BIZ30 عند الحجز على الرحلات أخرى.

توفر درجة الأعمال على طيران الجزيرة مقاعد بمساحة أمامية وفرة تبلغ 33 بوصة، بالإضافة إلى 50 كيلوغراماً لوزن الحقائب المسموح به و60 كليوغراماً على الرحلات من وإلى القاهرة، وإجراءات أمنية وجوازات مخصّصة في مبنى ركاب الجزيرة T5، وأولوية الصعود والنزول من الطائرة، ووجبة مجانية على متن الطائرة.

