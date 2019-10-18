مال وأعمال

طرحت شركة «زجاج غارديان» (Guardian Glass) في الشرق الأوسط وأفريقيا ثلاثة منتجات جديدة من الزجاج المطلي المضاد لأشعة الشمس تتميز بمواصفاتها الجمالية وأدائها الممتاز وجودتها العالية. وتم تطوير هذه المنتجات بهدف تلبية المتطلبات الجمالية للمهندسين المعماريين من الزجاج عالي الأداء ذي المظهر الأنيق الذي يضفي جمالاً على محيط المباني. ويجمع زجاج (Guardian SunGuard® Double Silver) بين الطلاء المانع لأشعة الشمس والطلاء منخفض الاشعاع لتوفير توازن بين انتقال الضوء والعزل الحراري لمشاريع الأبنية التجارية. وتتوفر مجموعة منتجات الزجاج عالي الأداء المطلي بطبقة فضية مزدوجة والزجاج المانع لأشعة الشمس، في مجموعة متنوعة من الألوان المعدة لتلبية المتطلبات الجمالية للمهندسين المعماريين.

ويعد زجاج SunGuard® Double Silver Steel Grey Guardianإضافة جديدة لمجموعة SunGuard® DS، حيث يلبي الاحتياجات الحالية لاتجاهات التصميم المعماري من خلال توفير مظهر رمادي فولاذي يرغبه المهندسون المعماريون. ويفتح ذلك إمكانيات تصميمية جديدة أمامهم لإضفاء ميزة جمالية فريدة على مشاريعهم. كما يوفر هذا المنتج الجديد من مجموعة زجاج SunGuard® Double Silver Guardian مظهراً رائعاً بلون الزمرد الطبيعي الأخضر.

أما زجاج Guardian ClimaGuard® Shadow Grey فيعد هذا النوع من الزجاج مجموعة متنامية من المنتجات الزجاجية المصممة خصيصاً لتوفير حماية حرارية وأداء يتناسب مع مناخ المنطقة، كما أنه مثالي للاستخدام في النوافذ والأبواب ومناور السقف والمستنبتات الزجاجية، حيث يمكن أن يساعد مظهره في جعل مساحات العمل والمعيشة أكثر جمالاً وراحة وأمان وفعالية من حيث استهلاك الطاقة.

ويعد Guardian ClimaGuard® Shadow Grey زجاجاً جديداً عالي المتانة ومنخفض الاشعاع بلون رمادي مميز وقوام صافٍ. ويوفر هذا الزجاج، المثالي لتطبيقات الزجاج العازل، عزل حراري مع السماح بمرور كمية كبيرة من الضوء الطبيعي إلى المبنى.

