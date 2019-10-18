وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعرب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. وأعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه أمير دولة قطر الشقيقة من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة أودى بحياة العديد من ركابها وإصابة آخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب آخر ثمن المدير العام المنتخب لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغيو أمس الخميس الدور الريادي لسمو أمير البلاد في قيادة العمل الانساني والتنموي العالمي منوها بأهمية الشراكة القوية بين المنظمة والكويت ازاء التحديات الدولية والاقليمية والوطنية.

جاء ذلك في اجتماع دونغيو مع مندوب الكويت الدائم والرئيس الحالي للمجموعة العربية لدى (فاو) المهندس يوسف جحيل على هامش اجتماعات (لجنة الأمن الغذائي العالمي) لمناقشة أوجه وعلاقات التعاون بين المنظمة وبلدان مجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا واستعراض جهود تطوير التعاون والشراكة المثمرة مع الكويت.

