وطن النهار

فيينا - «كونا» أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أمس الخميس أن الكويت تسعى بشكل متواصل إلى تحسين وتطوير الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمياه والمحافظة عليها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الفاضل لـ«كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر المياه العالمي 2019 الذي يعقد تحت شعار (الحد من ازمة المياه) في بودابست.

وأشار إلى أن تلك المساعي تأتي في إطار رؤية «كويت جديدة 2035» التي ترتكز على عدة محاور من اهمها مشاريع المياه مشددا على أهمية ايجاد الحلول الفعالة لأزمات المياه وسبل ادارتها.

وبشأن المؤتمر قال الوزير الفاضل إنه يهدف الى مناقشة اهم التحديات حول ازمة المياه في العالم وأثر التغيرات المناخية والبيئية على وفرة المياه وجودتها.

واكد اهمية ابتكار الحلول لإدارة المياه وتعزيز كفاءة استخدامها سعيا لتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة.

واشار الفاضل الى ان وزارة الكهرباء والماء سعت لمواجهة تلك التحديات القائمة عبر دراسة وتجربة الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاءة عالية في معالجة وتخزين المياه، مؤكداً ان المشاركة في مثل هذا المؤتمر الدولي تهدف الى تبادل الخبرات مع كبار المختصين والخبراء من مختلف دول العالم في مجال الموارد المائية والمحافظة عليها.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام عدة موضوعات منها استخدام التكنولوجيا لتفادي ازمة المياه واثر التغيرات المناخية والبيئية على الثروة المائية. ويضم وفد الكويت خلال المؤتمر الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس جاسم اللنقاوي ومستشارة وزير الكهرباء والماء الدكتورة خولة الشايجي.

