وطن النهار

بمشاركة أكثر من 80 جهة وشركة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، ينطلق الأسبوع الكويتي الثاني عشر بمصر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل بفندق الريتز كارلتون بالقاهرة. ويقام الأسبوع الكويتي تحت رعاية رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع سفارتنا بالقاهرة، ويأتي تجســـيداً وتوطيداً للعلاقــــــات المتميزة بين الكويــت ومصر على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني إن الأسبوع الكويتي في مصر يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة كقطاعات الاستثمار والسياحة والعقار والإعلام وغيرها، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة.

وأضاف بهبهاني: يعد الأسبوع الكويتي في مصر فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، لذا يحرص عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والإعلامية من الدولتين الشقيقتين على المشاركة والحضور والزيارة للاطلاع على فعاليات المعرض.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل مكانة مميزة وشهدت معدلات نمو عالية في السنوات الأخيرة، وتبلغ حالياً نحو 4.7 مليارات دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة، مما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين الشقيقين وبمعدل 64 رحلة جوية أسبوعياً وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنوياً، كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

