وطن النهار

أقامت البلدية احتفالية شعبية في سوق المباركية مساء أول من أمس بمناسبة عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن سالما معافى. وزينت البلدية سوق المباركية بصور سمو الامير عبر اقامتها احتفالية (نورت) والتي اشتملت على نصب لوحة عملاقة في سوق الغربلي بعنوان (رسالة حب ووفاء) لاتاحة الفرصة أمام جموع المواطنين والمقيمين للتوقيع عليها. ووزعت البلدية خلال الاحتفالية باجات تحمل صور صاحب السمو أمير البلاد اضافة الى اطلاق منطاد يحمل صورة سموه وذلك بالتزامن مع اذاعة الاناشيد الوطنية احتفاء بهذه المناسبة الغالية.

