وطن النهار

زف عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية، اجل التهاني والتباريك بقدوم راعي الدار سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية، مؤكدين أن الكلمات تعجز عن التعبير بمناسبة عودة صاحب السمو الوالد القائد الى أرض الوطن.

في البداية، رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية المهندس طارق الشراح، قال: ان «الكويت اتشحت بثوب الفرح الكبير لاستقبال قدوم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله الى البلاد سالما معافى بعد رحلة العلاج في الخارج، مضيفا «قرت عينك يا الكويت».

وتابع: أن «اندماج الشعب الكويتي كافة يحمل لسموه أجمل الامثلة والحب الكبير وستكون ظاهرة فرح كبيرة تقوم بها الجمعيات التعاونية لنشر مظاهر الابتهاج لاستقبال سموه وهذا يجسد مدى الحب الكبير والتلاحم بين ابناء الوطن وهذا الاحتفال ما هو الا ترجمة للوفاء والحب له وتجسيد لتلاحم اواصر الشعب.

وتابع: ان «الكلمات تعجز عن التعبير في هذه المناسبة، مشيرا الى أن عودة الوالد الامير تسهم في تنمية وازدهار البلد في جميع المجالات وهو يحمل في داخله حب الكويت بشعبها، مبينا أنه «حتى عندما كان في الخارج للعلاج لم يهدأ فكره لحظة ولم ينشغل عن الكويت واهلها بل كان يسأل عن بلده واهله باستمرار، مرددا «سلم لي على كل كويتي وكويتية»، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هنأ رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية صالح خالد البذال جميع المقيمين من المواطنين والوافدين بمناسبة عودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن الغالي بعد تجاوزه الفحوصات الطبية بنجاح، وبهذه المناسبة قامت الجمعية بتوزيع الورود على رواد الاسواق المركزية التابعة للجمعية انطلاقا من مسؤولية في المشاركة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية.

من جانبه، عبر رئيس جمعية الجهراء التعاونية ماضي محمد التيسي عن سعادته بعودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى ارض الوطن سالما بعد تجاوزه فحوصاته الطبية بنجاح، منوها ان عودة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن سالما هي عودة الأب لأبنائه، وانعكس ذلك على وجوه المواطنين والمقيمين من خلال البهجة والسرور بعد تحديد موعد قدوم سموه.

من ناحيته، كشف رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية صقر خضير، عن تزيين الاسواق المركزية بلافتات ترحيبية وتهنئة بمناسبة عودة قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ولاشك تعتبر هذه مشاركة بسيطة من قبل مجلس الادارة في تهنئة سموه، حيث عودته تمثل مناسبة سعيدة ورسمية على قلوبنا.

واضاف خضير، ان تعاونية الصليبخات والدوحة حرصت في المشاركة بهذه الاحتفالية بعد ان مَنّ المولى عز وجل على سموه بالشفاء ووافر الصحة والعافية، داعيا العلي القدير ان يحفظ سموه وان يمد بعمره ويديم علينا نعمة الامن والامان على الكويت وشعبها تحت ظل شيخ الدبلوماسيين الوالد القائد سمو الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه.

