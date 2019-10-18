وطن النهار

عبر رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي، عن سعادته بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن.

وقال عنه ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة الجمعية ورئيس واعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار: «أسعدنا وأفرحنا خبر وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رحلة العلاج، مضيفا احب ان أزف البشرى للشعب الكويتي والخليج وللشعوب المحبة للكويت ولسمو امير البلاد عودته الميمونة الى ارض الوطن.

وتابع ان هذا الأمر مفرح للجميع وقد أحببت أن أزف هذه البشرى، داعيا لسموه بالسلامة أينما كان في الحل والترحال، مؤكدا ان صباح الكويت يتجدد اشراقه بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما الى البلاد، مهنئا الشعب بسلامة سموه.

واضاف البغلي ان سمو الأمير وحد القلوب قبل العقول بانسانيته واجتمع عليه القاصي والداني، فهو الأب والقائد والناصح الحكيم، لافتا الى أن المولى سبحانه استجاب الدعوات الخالصة ولم يخذل الأنفس التي تضرعت اليه بأن يشفي قائد الانسانية الذي شهد له العالم اجمع بحب الناس والمسارعة في الخيرات.

