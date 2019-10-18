وطن النهار

قال الشيخ طارق العيسى رئيس جمعية احياء التراث إن الكويت كلها تعيش فرحة غامرة بعودة صاحب السمو أمير البلاد سالماً معافى الى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأميركية، سائلين الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظه ويحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء.

كما نحمد الله تعالى بأن وفق أميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه، والذي شهدنا في عهده الميمون انجازات كثيرة لعل أهمها درء الفتنة والحفاظ على بناء الوطن، وضمان الرخاء لأبنائه، والحفاظ على اسم الكويت عالياً بين دول العالم، وتأكيد دورها السياسي والاجتماعي والمالي والخيري على المستوى العالمي.

وزاد: ولا يخفى على أحد كذلك تلك الجهود الجبارة في المجال الانساني والخيري للكويت ولصاحب السمو.

