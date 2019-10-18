وطن النهار

رفع مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د. نايف المطيري باسم جميع منتسبي الجامعة اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العودة الميمونة لسموه سالما معافى إلى ارض وطننا الحبيب.

وقال في تصريح صحافي أن عودة سمو الامير تمثل يوم فرحة وسرور لابناء الشعب الكويتي لما لسموه من مكانة ومحبة خالصة في قلوب اهل الكويت والمقيمين على ارضها الطيبة، فالعالم أجمع يستمع بإنصات إلى حكمة سمو الامير ورؤيته السديدة في مختلف قضايا المنطقة لاسيما ان سموه دأب على ارساء قيم التسامح والسلام بها .

وأضاف أن أيادي سموه البيضاء امتدت إلى مختلف المجالات فعلى سبيل المثال لا الحصر نرى ان سموه أولى الجانب التعليمي اهمية خاصة لإيمانه بأن الاستثمار التعليمي في العنصر البشري هو عامل في تطور كويتنا الحبيبة وازدهارها وتحقيقا للتنمية المستدامة، وخلال السنوات الماضية شهدنا توسعاً في افتتاح الجامعات الخاصة بتخصصات مختلفة إضافة إلى تدشين مجلس معني لهذه الجامعات لضمان جودتها الأكاديمية وسير عملها .

واستذكر د.المطيري الجامعة العربية المفتوحة قائلا: أن هذا المشروع التنموي العربي الكبير غير الربحي الذي بادر إليه برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وفق فلسفته التي تعتمد على استيعاب جميع شرائح المجتمع المختلفة وخاصة الفئات المحرومة والتي لم تحظى بفرص التعليم لظروفه الخاصة من مختلف الاعمار دون قيود أو شروط وفق منظومة وزارات التعليم العالي في الدول المستضيفة، كانت أولى البوادر من دولة الكويت برعاية ودعم سموه ولا أدل على الدعم اللامحدود لهذا المشروع العربي الا من قيام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتشريفنا ورعايته وحضوره لحفل حجر أساس الجامعة وإنطلاقتها في عام 2001 حيث كان سموه آنذاك رئيسا لمجلس الوزراء بالإنابة وزيرا للخارجية ثم شملنا سموه بعطفه الابوي في رعاية وحضور حفل افتتاح مبنى الجامعة في مقرها الجديد في عام 2012، فحنكة وحكمة سموه كانت ثاقبة خلال دعمه لطلبة العلم لإيمانه بأن مجتمع العلم والمعرفة لا يتم إلا في الاستثمار البشري الذي من خلاله نحقق التنمية المستدامة التي نادى بها سموه، فهم ثروتنا الحقيقية.

