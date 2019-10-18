وطن النهار

هنأ رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) مساعد الشريد جموع العمال بالشركة والشعب الكويتي اجمع بمناسبة العودة المباركة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح سالما معافى الى ارض الوطن الغالي.

وقال في تصريح صحافي ان عيون اهل الكويت قرت بعودة سموه الى ارض الوطن لتعود معه اشراقة الأمل والبناء والتنمية والازدهار. واكد الشريد ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد - حفظه الله - قائد استثنائي في منطقة تموج بأحداث خطيرة، مشددا على ان الجميع يستمع لحكمة وبصيرة سموه - حفظه الله - والتي جنبت المنطقة الكثير من المشاكل.

وختم تصريحاته بالقول «ان فرحة الكويت اليوم بعودة سمو الامير سالما ليس لها حدود لما لسموه من مكانة فريدة في قلب كل كويتي وكويتي وندعو الله ان يمتع سموه بموفور الصحة والعافية.

