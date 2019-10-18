وطن النهار

سلمت الهيئة العامة للصناعة موقع اطارات أرحيه للهيئة العامة للبيئة والذي يعتبر عائقا أمام تسليم الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لبناء مشروع المدينة الذكية المعروفة بجنوب سعد العبدالله.

وقال مدير عام البيئة الشيخ عبدالله الحمود ان الهيئة ستعمل على تهجيز الموقع واخلائه من الاطارات واستغلالها من خلال تحويلها لشركات تقوم باعادة تدويرها او انتاج الطاقة. كاشفاً عن ان الخطة محددة بفترة زمنية لا تتجاوز سنة ومن ثم تسليم الموقع للسكنية لتنفيذ مشروعها الاسكاني.

واثنى الحمود على جهود الصناعة خلال الفترة الماضية في التعامل مع اطارات أرحية لافتاً الى ان تسلم الهيئة للمشروع جاء بعد توجيه من مجلس الوزراء بتكليف البيئة بالاشراف على الموقع والقيام بما يلزم للتخلص من الاطارات حيث سيتم العمل على قدم وساق لاتمام المهمة خلال اقل من سنة والتركيز على اعادة التدوير.

بدوره قال نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس محمد العدواني انه سيتم تسليم موقع ارحيه للبيئة لاستكمال ازالة الاطارات بعد ان قامت الصناعة بازالة اكثر من 30 مليون اطار، موضحا ان الدراسة التي وضعتها البلدية ذكرت ان هناك 14 مليون اطار فقط وحددت مدة ستة اشهر لازالتها وبالفعل قامت الهيئة بازالة هذه الكمية خلال المدة المحددة الا ان الهيئة العامة للرعاية السكنية قامت بدراسة اخرى للموقع وتبين لها ان الكمية الموجودة تفوق الـ50 مليون اطار ما استدعى تأهيل شركات جديدة لازالة كميات اكبر من الاطارات بلغ حوالي 30 مليون اطار.

ولفت العدواني الى ان الهيئة كلفت من قبل مجلس الوزراء الاشراف على الموقع الذي كان اساسا مسؤولية البلدية وقد تم تحديد مساحات في السالمي لانشاء مصانع اعادة التدوير للشركات التي تبنت عملية تقطيع الاطارات وقد اكتفت «الصناعة» حاليا من اعداد هذه الاطارات وبالتالي قام مجلس الوزراء بتحويل المسؤولية الى الهيئة العامة للبيئة.

وختم قائلا ان عدد الاطارات التي تمت اعادة تدويرها بلغ 30 مليون اطار والمتبقي حوالي 20 مليون وسيتم تسليم الموقع للبيئة بالكامل للعمل على استكمال المهمة الموكولة لهم من قبل مجلس الوزراء.

