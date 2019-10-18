وطن النهار

فيما أصدر مرسوما اميريا بتعيين رجاء صالح بعركي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية، اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، قراراً وزاريا يقضي بتعيين بعركي وكيلا مساعدا لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري، خلفا للوكيل المساعد فهد الغيص الذي شكره الوزير العازمي وأثنى على خدمته طوال السنين الماضية في الميدان التربوي قبل أن يصدر قرار انهاء خدماته.

وبهذا القرار، تودع وزارة التربية فهد الغيص، بعد خدمة تجاوزت 35 عاما تدرج خلالها العديد من المناصب منها تولي منصب وكيلا مساعدا 13 عاما في مختلف قطاعات التربية، حيث تولى منصب وكيل وزارة التربية بالانابة ووكيل التعليم الخاص والنوعي ووكيل الشؤون المالية ووكيل التعليم العام ووكيل المنشآت التربوية وأخيرا وكيل قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري لمدة 13 عاما.

وقرر الوزير العازمي انهاء خدمة الغيص لعدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية اعتبارا من 15 الحالي، مؤكدا على تسوية مستحقاته المالية وفقا للنظم المتبعة وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب القرار.

وتباشر بعركي بعد عودتها من السفر، مهام عملها الجديدة كوكيل مساعد في قطاع الشؤون الادارية الاحد المقبل حيث تستقبل المهنئين من الموظفين، اذ تعود الى قطاعها الشؤون الادارية مرة أخرى، حيث تعتبر بعركي ابنة القطاع وكسبت الخبرة الكافية لتولي المنصب، وعينت في القطاع الاداري عام 1997 بوظيفة منسق اداري بالموارد البشرية، ثم تدرجت بالوظائف الاشرافية منذ أن صدر قرار تعيينها بوظيفة رئيس قسم التنقلات بمراقبة الشؤون الوظيفية ادارة الموارد البشرية عام 2004، ثم مراقب للشؤون الوظيفية ادارة الموارد البشرية من 2006 وحتى 2012، ثم مراقب متابعة المشاريع بمنطقة الاحمدي التعليمية من 2015 وحتى 2018، ثم مدير ادارة التنسيق والمتابعة بمكتب وزير التربية في عام 2018 وحتى تاريخ صدور المرسوم.

من جانب آخر، شكلت وزارة التربية لجنة دراسة تظلمات المتقدمين للاختبار الالكتروني للوظائف الاشرافية التعليمية للمرحلة الثانوية برئاسة وكيل التعليم العام اسامة السلطان وعضوية كل من سالم ميرزا وعذراء العراك وعلي أحمد عبدالله وخالد ملا جمعة وجميلة علي الصديقي وانوار عيسى الرضوان وايمان عيسى السويحل ومنى حسين السبع وفاطمة عسكر الصفار.

