وطن النهار

أقيم معرض آثار فيلكا في بهو كلية الطب في حرم جامعة الكويت بالجابرية والذي احتوى مجموعة من الصور التي تبين تاريخ الآثار الموجودة في الجزيرة والتي اكتشفت في أرضها وتعود الى أكثر من 3000 سنة منذ العصر الدلموني، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 بحضور كل من مدير ادارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. سلطان مطلق الدويش، ومراقب ادارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة فهد المطيري، والمدير الاداري في كلية طب الأسنان جواد الغريب، والمدير الاداري في كلية الطب عادل الفيلكاوي، ورئيسة القسم الفني في ادارة الأنشطة الثقافية والفنية خلود اليعقوب.

هذا وقد شارك متحف الكويت الوطني بالفعالية حيث تم عرض الآثار التاريخية في جزيرة فيلكا مع بيان أهميتها من قبل د. سلطان مطلق الدويش مدير ادارة الآثار والمتاحف، والذي تحدث عن آثار الجزيرة البالغ امدادها نحو 14 كيلومتراً، وتعد ثاني أكبر الجزر بعد بوبيان، فضلاً عن بدايات عمليات المسح والتنقيب عن الآثار واستمراريتها ليومنا هذا.

