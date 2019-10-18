وطن النهار

أكد مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ان الكويت من الدول السباقة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا ان الهيئة تولى جل الاهتمام والدعم والرعاية لهذه الشريحة الغالية من أبنائنا ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً الى ان ابرز ثمار هذا الاهتمام تجلت في زيادة عدد الاندية لذوى الاحتياجات الخاصة لتستوعب جميع انواع وفئات الاعاقة بالاضافة الى تصميم جميع المنشآت الرياضية الحديثة بمواصفات تراعي متطلبات ابنائنا من ذوي الاعاقة .

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي استضافته الهيئة للناشطة في شؤون المعاقين العنود الحربي الممثل الرسمي بالكويت لمعرض اصحاب الهمم الدولي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من الخامس وحتى الحادي عشر من نوفمبر المقبل. واشاد فليطح بالعمل الخلاق التي تقوم به العنود الحربى في تقديم صورة مشرفة للكويت في هذا الملتقى الدولي واكد ان الهيئة لن تدخر جهداً في تقديم كل اوجه الدعم لانجاح مهمتها في هذا المعرض.

من جانبها، اعربت الحربي عن شكرها العميق لمدير الهيئة على دعمه ورعاية المؤتمر للمرة الثانية، مضيفة أن هدف المعرض ابراز جهود كل دولة في مجال ذوي الاعاقة وتبادل الخبرات، مشيرة الى ان الوفد الكويتي نجح في الفوز بالمركز الاول في النسخة السابقة من بين 45 دولة مشاركة من جميع انحاء العالم. واوضحت ان قيمة العمل التطوعي لدى ابناء الشعب الكويتي كانت ابرز القيم التي منحتنا التفوق والتميز، لاسيما وانها تتجسد عالمياً في رمز الكويت قائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد.

واكدت ان الوفد الكويتي سيحرص على تقديم ما هو مميز و مفيد في الجناح الكويتي بالمعرض من خلال العمل الجاد لتحقيق الهدف بتنمية الشباب المشارك من ذوي الاعاقة من جهة و رفع اسم الكويت بين الدول المشاركة في المعرض من جهة اخرى. يذكر ان «اكسبو اصحاب الهمم» الدولي يعد معرضا تجاريا واستهلاكيا متخصصا يهدف الى تحسين حياة المعاقين ويجمع المعاقين واسرهم مع مقدمي الرعاية والمصنعين والمستثمرين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمعاهد الطبية والتعليمية والهيئات من جميع أنحاء المنطقة في مكان واحد.

