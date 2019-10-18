وطن النهار

طهران - (كونا): قال مسؤول صحي ان الكويت تتمتع بأقل معدلات وفيات حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة بما يتفق مع معايير منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل المساعد لوزارة الصحة الكويتية د. فواز الرفاعي لـ (كونا) على هامش مشاركته في أعمال اجتماع الدورة الـ66 للجنة الاقليمية لشرق المتوسط بطهران. وقال الرفاعي «نفخر بوجود برنامج المسح الوراثي للأمراض الوراثية والاستقلابية في الكويت.. نقوم بالكشف المبكر عن 22 حالة من الامراض الوراثية». وأعرب الرفاعي عن ارتياحه لتمتع الكويت بأعلى المعدلات في كثافة عدد الممرضات والاطباء والمستشفيات مشيرا الى أن هناك زيادة متصاعدة في عدد الممرضات خلال السنوات الـ 10 الماضية بما يتفق مع المعايير العالمية. وأشار الى انه تناول في مداخلاته خلال الاجتماع المستوى الرفيع ما تتمتع به الكويت في مجال الصحة لرعاية حديثي الولادة والأطفال دون السنة الخامسة والمراهقين خاصة تقليل نسبة وفيات حديثي الولادة بشكل كبير في الفترة الماضية. وحول أهم المحاور التي تمت مناقشتها في الاجتماع أوضح الرفاعي انه تمت مناقشة عدة مواضيع حيوية على مستوى الصحة في الاقليم منها موضوع تعزيز القوة التمريضية في اقليم شرق المتوسط معربا عن ارتياحه لما تتمتع به الكويت في مجال عدد الممرضات والاطباء والمستشفيات. وقال انه كانت هناك ورقة للنقاش في الاجتماع تخص الأمراض السارية غير المعدية منها السكري والسمنة وتعاطي المخدرات مضيفا «لله الحمد فهناك جهود كبيرة في الكويت للحد من السمنة وتعزيز النشاط البدني وضمان جودة الهواء وغيرها من الجهود المبذولة». ووصف الرفاعي مستوى الاجتماع بانه كان «ممتازا ومثمرا» قائلا «هناك تعاون متواصل بين الكويت ودول شرق المتوسط لضمان جودة الصحة لكل المواطنين والمقيمين في الكويت ونحن نتطلع الى التعاون المشترك مع جميع الدول في مجالات الصحة بما يعود بالنفع على مرضانا». واشار الى اجراء الوفد الكويتي عدة لقاءات تقنية وجانبية مع الوفود المشاركة في الاجتماع بشأن جائزة الكويت للسنة المقبلة لاختيار الفائزين بها. ومنحت الكويت قبل يومين جائزتها الى الفائزين في مجال مكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري على هامش اجتماعات الدورة الـ66 للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة (الصحة العالمية) المنعقدة في العاصمة الايرانية طهران.

