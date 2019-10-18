أول النهار

اكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي سعد الخراز امس الاول الاربعاء التزام الكويت بدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.

وقال الخراز في كلمته الافتتاحية في الدورة الـ 73 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية التي تعقد في الكويت ان الكويت حريصة على تحسين حياة الاسر العربية بشكل عام والاسر الفلسطينية بشكل خاص.

واضاف ان هذا الالتزام يأتي في اطار مبادرات سمو امير البلاد التنموية التي تبنتها القمة العربية ولاسيما المبادرات ذات الصلة بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومشروعات الاسر المنتجة.

وذكر ان تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية لاعمال المكتب التنفيذي في الكويت يأتي في اطار الحرص على التشاور مع الوزراء اعضاء المكتب حول المبادرات الكويتية التي تبناها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفي مقدمتها مبادرة «اعداد رؤية واستراتيجية موحدة للعمل التطوعي في الدول العربية» والتي طلبنا رفعها للقمة العربية القادمة 2020 لاخذ الدعم السياسي اللازم على مستوى القادة.

وشدد على اهمية هذه المبادرة لما تشكله من دعم ايجابي وتعزيز لجهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ودعا الى سرعة استجابة الدول العربية الاعضاء لاقتراح الكويت بعمل مسابقة (الى اخي اليتيم) عبر تشكيل لجان على المستوى الوطني لاختيار مرشحين لنيل هذه الجائزة العربية لا سيما من الايتام من ذوي الاعاقة.

