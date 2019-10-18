أول النهار

استقبل اعضاء مجلس ادارة واعضاء عمومية الجمعية الوطنية لحماية الطفل بمقر الجمعية سفير كندا في الكويت لويس بيير ايمون والسكرتير الاول والقنصل الكندي في الكويت ريان ميلر وذلك للتعرف على اهداف الجمعية وسياساتها ودورها في المجتمع، وقد اطلعتهم رئيسة الجمعية د. سهام الفريح على ان من اهم اهداف الجمعية الاهتمام بحقوق الطفل وتدريب العاملين والمهتمين بقضايا الطفولة وحقوقها والتأكيد على تنفيذ احكام الاتفاقية العربية والدولية المتصلة بحقوق الطفل وكذلك محاربة العنف ضد الاطفال وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع من خلال تفعيل قانون حقوق الطفل رقم 21/2015 الذي اعدته الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

وتبادل الطرفان الحديث عن التجارب والافكار والنماذج الموجهة لخدمة الاطفال في البلدين، وتطلعوا الى التعاون مستقبلا مع الجمعية باي نشاط يختص بالطفل.

